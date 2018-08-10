Официальный курс доллара вырос на 62 копейки, евро — снизился на 15 копеек

ЦБ установил официальные курсы валют с 11 августа. Курс доллара повысился на 62,19 копейки, составив 66,9075 рубля (66,2856 рубля на 10 августа). Курс евро уменьшился на 14,9 копейки, до 76,676 рубля (76,825 рубля на 10 августа).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Рубль продолжает испытывать на себе давление в паре с долларом, немного отыгрывая потери в паре с евро. «В паре с долларом российская валюта демонстрирует снижение, исходя из динамики валютных пар на Forex», — комментируют аналитики Нордеа Банка

Основным фактором давления на рубль по-прежнему остается негативный внешний фон, связанный с рисками расширения санкций, отмечают эксперты. Кроме того, продолжают они, позиции рубля подрывают сохраняющееся повышенное неприятие к риску на глобальных площадках и коррекционные настроения на нефтяном рынке.

Сегодня, 10 августа, пара USD/RUB торгуется вблизи отметки 67, превысив ее ненадолго впервые с августа 2016 года и спустя несколько минут откатившись под этот уровень.

Новость

Умеренным позитивом для российской валюты стало заявление Банка России, считают аналитики. Регулятор отметил, что он готов вносить коррективы в объемы ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила. Так накануне объем покупок сократился практически вдвое от плановых уровней.

В краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится, прогнозируют эксперты. По их мнению, при отсутствии дополнительного негатива, связанного с санкциями, ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66—67,3.