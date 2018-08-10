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Официальный курс доллара вырос на 62 копейки, евро — снизился на 15 копеек
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Официальный курс доллара вырос на 62 копейки, евро — снизился на 15 копеек 

Банки.ру 11 минут назад
Фото: Вести Экономика
ЦБ установил официальные курсы валют с 11 августа. Курс доллара повысился на 62,19 копейки, составив 66,9075 рубля (66,2856 рубля на 10 августа). Курс евро уменьшился на 14,9 копейки, до 76,676 рубля (76,825 рубля на 10 августа).
Рубль продолжает испытывать на себе давление в паре с долларом, немного отыгрывая потери в паре с евро. «В паре с долларом российская валюта демонстрирует снижение, исходя из динамики валютных пар на Forex», — комментируют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
Основным фактором давления на рубль по-прежнему остается негативный внешний фон, связанный с рисками расширения санкций, отмечают эксперты. Кроме того, продолжают они, позиции рубля подрывают сохраняющееся повышенное неприятие к риску на глобальных площадках и коррекционные настроения на нефтяном рынке.
Сегодня, 10 августа, пара USD/RUB торгуется вблизи отметки 67, превысив ее ненадолго впервые с августа 2016 года и спустя несколько минут откатившись под этот уровень.
Новость
Умеренным позитивом для российской валюты стало заявление Банка России, считают аналитики. Регулятор отметил, что он готов вносить коррективы в объемы ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила. Так накануне объем покупок сократился практически вдвое от плановых уровней.
В краткосрочной перспективе давление на рубль сохранится, прогнозируют эксперты. По их мнению, при отсутствии дополнительного негатива, связанного с санкциями, ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66—67,3.
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