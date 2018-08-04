Прогноз: до конца августа давление на рубль сохранится

Москва, 4 августа — «Вести. Экономика» Хотя на следующей неделе рубль способен удержаться вблизи текущих уровней — до конца августа давление на него сохранится, полагают эксперты. И при этом продолжают спорить о возможном воздействии на экономику и рубль заявленного нового мега-проекта по строительству моста на Сахалин.

Тонкий лед августа Похоже, предупреждения аналитиков о том, что рублю, несмотря на парламентские каникулы и достаточно высокие цены на нефть, все же не стоит расслабляться в августе, оправдываются. Так, нефтяные цены, стартовавшие на этой неделе выше уровня $74 за баррель, далее начали снижаться, опускаясь в четверг ниже $72, хотя в пятницу превысили отметку $73. А группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий, презрев общий каникулярный настрой, представила накануне законопроект, которым предусматриваются «сокрушительные» санкции против Россию (с введением, например, запрета на транзакции по новому госдолгу РФ, а также новых ограничений против российских политиков и олигархов) — в ответ, в частности, на вмешательство Москвы в американские выборы.

Хотя в сложившейся ситуации, когда аналитики заранее предупреждают о возможности новых антироссийских санкций в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в США, более правильно было бы говорить о вмешательстве предвыборного американского фактора в жизнь окружающего мира, в том числе и в РФ.

Но так или иначе, в пятницу к 17:11 мск на Московской бирже российская валюта в паре с долларом расчетами «завтра» регистрировалась на отметке 63,3 руб. /$ при фьючерсах на нефть Brent в $73,61 за баррель против показателей 62,7026 руб. /$ и $74,66 за баррель неделей ранее.

Давление на российскую валюту, рассказал главный аналитик " Нордеа Банка Денис Давыдов , возросло по мере того, как уменьшилось влияние внутренних факторов поддержки. При этом повышенный спрос на рублевую ликвидность на фоне налоговых и дивидендных платежей поддержал национальной валюте в первой половине недели. Однако вторая ее половина была отмечена усилением неприятия риска на глобальных рынках на фоне очередного витка торговых противостояний между США и КНР. Дополнительным вызовом для российской валюты стало обострение санкционных рисков, в связи с внесением группой американских конгрессменов законопроекта, предполагающего также меры против российского энергетического и финансового сектора. В этих условиях на предстоящей неделе пара USDRUB c большей вероятностью проведет торги на отметках 63-64, оговорил Давыдов.

Впрочем, если не будет геополитических «черных лебедей», допустил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах , то, скорее всего, рублевый курс продолжит колебания в районе 62.50-63.50 руб. /$ Сезон отпусков благоприятствует, а традиционно пугающий август пока не дает очевидных сигналов к паническим атакам, сообщил Табах. Правда, и он признал, что цена на нефть все же движется вниз и новостной поток с мировых рынков выглядит довольно беспокойным.

На текущий момент, конкретизировал Денис Давыдов, вероятность ослабления российской валюты в августе обусловлены рядом причин. Так, давление на нее оказывают сезонные факторы, подразумевающие снижение сальдо платежного баланса и вторую фазу дивидендного периода с конвертацией рублевых дивидендов в валюту. Также сохраняется понижательное давление на активы и валюты развивающихся рынков — на фоне дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики основными мировыми регуляторами и опасений, вызванных рисками торговых войн. И, разумеется, сказывается ужесточение санкционной риторики со стороны США, где очередная инициатива американских законодателей может быть реализована до выборов в Конгресс 6 ноября. Пока затруднительно определить, кого и в какой мере она затронет, но сам факт повышения градуса напряженности будет оказывать давление на рубль и рублевые активы.

Наряду с прочим, усиление коррекционных настроений на нефтяном рынке формирует дополнительные вызовы для российской валюты. И в целом, баланс рисков остается смещенным в сторону ее сдержанного ослабления. В итоге рубль может завершить август снижением до 64-64.5 руб. /$., предположил главный аналитик «Нордеа Банка».

Зыбкая твердость инвесторов Негативной новостью для рубля также стало пятничное сообщение о планах Минфин РФ покупать с 7 августа по 6 сентября валюту на 16,7 млрд руб. в день, суммарно направив на эти цели рекордные 383,2 млрд При этом рекордный дневной объем покупок в 19 млрд руб. наблюдался в период с 7 июня по 5 июля. Тогда как в предыдущем месяце планировалось закупать валюту на 15,8 млрд руб. в день и всего — на 347,7 млрд

При столь ощутимом повышении планки, очевидно, не все аналитики согласятся с утверждением Антона Табаха о том, что Минфин стремится действовать крайне аккуратно, дабы не нервировать рынок, и что новые объемы покупок уже учтены в курсе.

Однако Денис Давыдов тоже не был склонен переоценивать влияние данного фактора. Хотя и подчеркнул, что наличие крупного покупателя на достаточно «тонком» августовском рынке не придает рублю дополнительной устойчивости.

Еще более тонким делают августовский «лед» упомянутые санкционные угрозы. К примеру, как подсчитали аналитиков российского представительства Citigroup, национальная валюта рискует упасть на 15%, до 72–73 руб. /$, если США запретят иностранцам запретят покупать и держать облигации федерального займа РФ. В случае же санкций против новых выпусков облигаций, рубль ослабится примерно на 5%.

Но следует иметь в виду, что 15-процентное падение рубля аналитики Citi прогнозировали при введении санкций против всего госдолга РФ, уточнил Денис Давыдов. Тогда как внесенным в Конгресс США законопроектом, напомнил он, оговариваются ограничения только на покупку нового долга. Тем не менее, при введении подобных санкций также упадет спрос на ОФЗ, причем не только со стороны американских инвесторов, но и других нерезидентов. Однако в августе Сенат уходит на каникулы, и, соответственно решение по данному проекту будет принято, скорее всего, в сентябре-октябре, прикинул эксперт.

Интерес к ОФЗ, пояснил Антон Табах, упал за последние месяцы не столько из-за санкционных рисков, сколько из-за снижения доходности, как против инфляции, которая должна вырасти, так и уже растущих ставок в США — отсюда и негативные прогнозы по рублю. Причем оценки от Citi выглядят излишне мягкими для маловероятного жесткого варианта удушающих санкций, но чрезмерно пессимистичными для очередного набора деклараций, к которому может быть сведен новый санкционный пакет. Ранее представители Минфина США , американских банков и инвесткомпаний не раз заявляли о ненужности санкций против госдолга и, скорее всего, их мнение возобладает, резюмировал г лавный экономист «Эксперт РА».

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Манящая твердь моста Примечательно, что выше описанные коллизии способны внести коррективы и в анонсированный в конце июля сюжет со строительством моста на Сахалин, который, в свою очередь, может добавить интриги в общий сценарий.

24 июля президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста между островом Сахалин и материковой частью России. Об этом он заявил на встрече с сахалинским губернатором Олегом Кожемяко — в ответ на обращение региональных властей с просьбой о сооружении моста.

Напомним, идея такого перехода обсуждается с середины прошлого века. И теперь, помимо перехода в самом узком месте Татарского пролива (длинной порядка 7 км), также предполагается построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине — всего 500 км железной дороги. В сумме весь проект оценивается в 600 млрд руб. Это в разы превышает итоговую стоимость 19-километрового Крымского моста в 227, 92 млрд руб.

Возможно, в связи с успешным запуском Крымского автомобильного моста и завершением ЧМ по футболу, в России, и в самом деле, ощущается потребность в новом «духоподъемном» мега-проекте? И тогда, как его реализация могла бы повлиять на российскую экономику и рубль?

Подобные долгосрочные проекты не оказывают заметного влияния на валютные курсы, ответил Денис Давыдов. При этом, по его словам, длинные инвестпроекты усиливают показатели базовых отраслей и ускоряют долгосрочные темпы экономического роста.

Для серьезного влияния на экономику и рубль даже такой большой проект маловат, указал Антон Табах. Тогда как для Хабаровского края и Сахалинской области, а также китайских поставщиков и подрядчиков он представляется большим плюсом. «Но главный вопрос, какой будет программа инвестрасходов по майским указам: откуда возьмут деньги уже ясно (НДС + заимствования), а вот на что их предполагают потратить в 2019-2024 гг. — еще нет», — сформулировали в «Эксперт РА».

Пока, на стадии проектирования держателям рублей опасаться нечего, определил начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских . Но когда (и если) дойдет до реализации, то рублю не быть живому. «Позволю себе на секунду побыть Станиславским и усомниться в заверениях в том, что впрыснутые в мост миллиарды рублей помогут экономике, не дав инфляционного вклада», — оговорил Подлевских.

Тогда как эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев отметил, что впрыснутые в проект инвестиции дадут мультипликационный эффект также в производстве стройматериалов, металлоконструкций, строительной техники. Построенный мост придаст импульс для роста грузовых и пассажирских перевозок, и в целом, создаст предпосылки для более интенсивного развития региона, надежно связав остров с «Большой землей». В то же время, вряд ли, здесь можно рассчитывать на полный и скорый возврат инвестиций. Финансировать такие проекты — обязанность государства, для того и собираются повсеместно налоги в бюджет. И если страна заинтересована в развитии Сахалина, мост нужно строить. Соизмерять затраты с возможностями, конечно, необходимо, но все переводить только на коммерческую основу не следует, заключил Калачев.

Между тем, заявленные на новый мега-мост средства все же представляются огромными. В свое время и по Крымскому мосту фигурировала большая цифра в 283 млрд руб. Однако после обсуждения, в том числе в СМИ, указанную сумму несколько уменьшили. А сегодня все еще более строго просчитывать и экономить вынуждает и усложняющаяся, также в связи с новыми санкционными угрозами, общая ситуация.

Кстати, как разъяснили в пресс-службе Счетной палаты РФ , ныне возглавляемой экс-министром финансов Алексеем Кудриным , в действующей федеральной адресной инвестиционной программе на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. средства федерального бюджета на мероприятия по строительству моста на Сахалин не предусмотрены. В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ» в ее полномочия не входит оценка вероятностной стоимости проектов. Проекты нормативных правовых актов о включении в адресную инвестиционную программу указанного объекта строительства в Счетную палату не поступали. В случае поступления, их рассмотрение будет организовано в рамках установленных процедур, заверили в СП.

Наталья Приходко