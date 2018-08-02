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«В Аэрофлоте не исключены перестановки на уровне топ-менеджмента»
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«В Аэрофлоте не исключены перестановки на уровне топ-менеджмента» 

РИА «ФедералПресс» 16 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы оцениваем отчётность компании как негативную. Особенно настораживает опережающий рост расходов компании — на топливо на 39%, на персонал (прежде всего, на зарплаты пилотов), на аэропортовые сборы и т.д. Судя по всему, консолидированная отчётность »Аэрофлота» (с учётом «дочек») за первое полугодие также будет слабой.
Отметим, что в ближайшем будущем компании предстоят ещё масштабные траты на самолёты российского производства, это будет сопряжено с возможным простоем этих самолётов, с повышенными расходами. Это своего рода социальная нагрузка на компанию в рамках программы импортозамещения.
Кроме того, в Аэрофлоте не исключена перестановка на уровне топ-менеджмента, в госкомпаниях такие события не всегда проходят гладко.
Исходя из вышесказанного, мы ожидаем, что отчётность «Аэрофлота» по МСФО также будет слабой. По оценкам «Альпари», дивиденды «Аэрофлота» по итогам 2018 года могут снизиться до 8-9 рублей, это настораживает инвесторов. В ближайшие недели акции авиаперевозчика могут оказаться под давлением продавцов. Вчера бумаги упали на 1,6%, сегодня снижаются ещё на 3,1%.
На фоне выхода слабой отчётности акции «Аэрофлота» могут оказаться под давлением продавцов».
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