«Я прогнозирую колебания плюс-минус три рубля к текущему курсу доллара»

МВФ в своем отчете недавно констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара. В связи с этим опасения по поводу серьезного „санкционного проседания рубля“ не имеют практических перспектив.

Мы наблюдаем высокие цены на углеводороды, что традиционно оказывает поддержку рублю. Кроме того, правительству удается держать инфляцию в заявленных рамках.

Последние два года я наблюдаю ситуацию, в которой рынок вяло отыгрывает санкционные новости. Это связано и с датами пролонгации санкций, которые обоюдны, и с заявлением президента о том, что санкции будут, и Россия к ним готова. Самыми тяжелыми с точки зрения реализации инвестиционного потенциала были санкции 2014-2015 годов. Они не позволили России привлекать длинные кредиты.

Мировые финансы меняются вслед за трансформацией торговых союзов. У России есть надежные партнеры и сильные конкуренты, которые и будут задавать тон финансовому рынку, и, прежде всего, это Китай. Таким образом, в отсутствие неординарных решений и метаний со стороны США, я прогнозирую колебания курса плюс-минус три рубля к текущему курсу доллара».