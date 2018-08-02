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Teva Pharmaceutical в I полугодии получила прибыль в $968 млн против убытка год назад
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Teva Pharmaceutical в I полугодии получила прибыль в $968 млн против убытка год назад 

Прайм 16 часов назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical по итогам первой половины 2018 года составила 968 миллионов долларов против полученного годом ранее убытка в 5,329 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 814 миллионов долларов против убытка в 5,455 миллиарда в 2017 году. Разводненная прибыль на акцию составила 0,8 доллара против убытка в 5,37 доллара в предыдущем году. Выручка Teva при этом опустилась в годовом выражении на 14,1%, до 9,766 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала компания Teva получила убыток в 166 миллионов долларов, тогда как годом ранее убыток составлял 5,97 миллиарда долларов, таким образом показатель сократился в 36 раз. Убыток, приходящийся на акционеров, составил 241 миллион долларов против прошлогоднего значения в 6,035 миллиарда, то есть в 25 раз меньше. Разводненный убыток на акцию составил 0,24 доллара против 5,94 доллара год назад. Выручка Teva за квартал сократилась на 18%, до 4,701 миллиарда долларов.
Сокращение квартальной выручки компания объясняет снижением цен на рынке дженериков в США. Teva Pharmaceutical по-прежнему ожидает выручку за 2018 год в 18,5-19 миллиардов долларов. Прибыль на акцию без специальных вычетов (non-GAAP) ожидается на уровне в 2,55-2,8 доллара, тогда как в мае прогноз предполагал 2,4-2,65 доллара.
"Я очень доволен нашим прогрессом во втором квартале. Программа реструктуризации идет по плану", — приводятся в сообщении слова президента Teva Карэ Шульца (Kare Schultz).
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. была основана в 1901 году, штаб-квартира расположена в Израиле. Компания работает в 60 странах мира, в том числе в США и Европе. На российском рынке присутствует с 1995 года как с собственными препаратами ("Копаксон", «Азилект»), так и с дженериками.
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