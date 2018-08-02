Главные мировые новости четверга

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в четверг, 2 августа 2018 г.

1. Фондовые рынки мира снизились на фоне новых опасений о торговле

Индексы фондовых рынков мира снизились после того, как президент США Дональд Трамп решил усилить давление на Китай, предложив ввести 25% пошлины на импортные китайские товары на сумму $200 млрд

В среду торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что Трамп решил увеличить значение пошлин с 10% до 25%, поскольку Китай отказался выполнять требования США и ввел ответные пошлины на американские товары.

Китай отреагировал заявлением о том, что шантаж не сработает и он нанесет ответный удар, если США продолжат нагнетать ситуацию в торговле и повысят значение пошлин.

Опасения о торговой войне сохраняются уже несколько месяцев, что привело к замедлению роста на рынках. Инвесторы остерегаются того, что введение пошлин негативно повлияет на глобальный экономический рост.

Фондовые рынки Азии в четверг снизились. Лидером снижения стали фондовые рынки Китая. Индекс Shanghai Composite снизился на 2%, индекс Shenzhen Composite — на 2,2%, а китайский юань опустился до минимума за 13 месяцев против доллара.

На европейских торговых площадках наблюдается схожая картина:котировки на всех ведущих биржах региона снизились, акции компаний почти всех секторов экономики торгуются в красной зоне.

Более других из-за опасений о ситуации в торговле пострадал немецкий индекс DAX, который опустился на 1,7% на фоне падения курса акций Siemens (DE:SIEGn) и BMW (DE:BMWG).

Негативные настроения инвесторов, похоже, передадутся и на Уолл-стрит.

К 12:15 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow упал на 120 пунктов или приблизительно на 0,5%, фьючерс на S&P 500 опустился на 13 пунктов или приблизительно на 0,5%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется ниже на 40 пунктов или на 0,6%.

2. Курс доллара вырос после оптимистического заявления ФРС

В четверг курс доллара вырос против корзины других основных валют после того, как ФРС дала позитивную оценку ситуации в американской экономике и сохранила свой курс на постепенное повышение процентной ставки.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,3% до 94,75 — наибольшего значения с 20 июля.

В среду, в результате своего двухдневного заседания, ФРС прогнозируемо сохранила значение процентной ставки без изменений. Центробанк США в своем заявлении сообщил о стабильном росте экономики страны и улучшении ситуации на рынке труда.

Оптимистичное заявление центробанка США подкрепило прогнозы о том, что ФРС повысит значение процентной ставки в результате своего сентябрьского заседания.

На рынке облигаций цены на бонды США незначительно выросли, что привело к снижению доходности десятилетних государственных облигаций США из-за опасений о дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Доходность десятилетних государственных облигаций США незначительно снизилась до 2,99%, а доходность более чувствительных к значению процентной ставки двухлетних государственных бондов США опустилась до позиции 2,67%.

Сегодня должны быть опубликованы отчеты 48 компаний, охваченных индексом S&P 500. Инвесторов больше всего заинтересует отчет CBS (NYSE:CBS), который выйдет после завершения торговой сессии.

Главный исполнительный директор CBS Лес Мунвес оказался в крайне тяжелой ситуации после сообщений на прошлой неделе о том, что он сексуально домогался, по меньшей мере, шести сотрудниц CBS в 1980 годах.

Журналист Fox Business Чарли Гаспарино ранее написал в своем Twitter на этой неделе, что Мунвес будет присутствовать на сеансе конференцсвязи по результатам квартального отчета CBS и ответит на вопросы.

Среди других важных отчетов, которые выйдут в четверг, можно назвать отчеты DowDuPont (NYSE:DWDP), Teva Pharma (NYSE:TEVA), Wayfair (NYSE:W), Blue Apron (NYSE:APRN), MGM Resorts (NYSE:MGM), Aetna (NYSE:AET), Cognizant (NASDAQ:CTSH), Cigna (NYSE:CI) и Yum! Brands (NYSE:YUM), которые выйдут до начала торговой сессии.

После завершения торгов свои квартальные отчеты представят GoPro (NASDAQ:GPRO), Shake Shack (NYSE:SHAK), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) и AIG (NYSE:AIG).

4. Курс акций Tesla резко вырос

На торгах до открытия рынка акции компании Tesla (NASDAQ:TSLA) резко подорожали после того, как генеральному директору этой компании Илону Маску удалось вернуть доверие инвесторов в результате примирительного и сдержанного выступления во время сеанса открытой конференц-связи после выхода квартального отчета компании.

В прошлом квартале Маск отказался отвечать на «скучные» вопросы журналистов. Вчера вечером он неоднократно извинился за свое поведение и дал позитивные прогнозы относительно будущего своей компании.

Маск заявил о том, что в дальнейшем компания станет прибыльной, а сальдо ее баланса станет положительным за исключением выплат некоторых долгов. При этом Tesla не планирует привлекать капитал на рынке в ближайшем будущем.

Производитель электромобилей отчитался о выручке в размере $4 млрд за квартал, что оказалось выше прогнозов Уолл-стрит о выручке в размере $3,92 млрд Несмотря на то, что размер выручки превысил прогнозы аналитиков, компания Tesla сообщила об убытке на акцию в размере $3,06 за квартал, что оказалось хуже консенсус-прогноза.

Также Tesla планирует, что в третьем объем выпуска самой дешевой модели электромобиля Model 3 составит 50–55 тыс. шт.

Курс акций Tesla вырос на 8,1% до $325,20, что дает основания прогнозам о том, что компания вернет себе лидерскую позицию как наибольшей по капитализации американской компании-производителе автомобилей. На данный момент лидером по капитализации среди автопрома США является General Motors (NYSE:GM).

5. Решение Банка Англии

По прогнозам аналитиков, в результате сегодняшнего заседания Банк Англии повысит значение процентной ставки до максимального значения со времен глобального финансового кризиса, который произошел почти десять лет назад. Это произойдет несмотря на ухудшение прогнозов для британской экономики и рост неопределенности относительно Brexit.

Согласно прогнозам большинства экспертов, центробанк Великобритании повысит процентную ставку на 0,75% после ее повышения в ноябре прошлого года до 0,5%.

Решение будет оглашено в 14:00 МСК. В 14:30 МСК глава Банка Англии Марка Карни проведет пресс-конференцию.

Поскольку игроки рынков практически уверены в повышении процентной ставки, внимание инвесторов будет сосредоточено на заявлении комитета по денежной политике Банка Англии относительно его дальнейших намерений по повышению стоимости заемных средств.

Большинство экономистов прогнозируют, что решение о повышении процентной ставки будет принято семью голосами против двух. Если за это решение проголосует больше чиновников Банка Англии, это станет сигналом относительно возможности продолжения повышения процентной ставки в скором будущем.

Подобным образом, прогноз по инфляции Банка Англии будет рассмотрен как свидетельство того, могут ли инвесторы расслабиться и не ожидать повышения процентной ставки до конца 2019 года.

Перед оглашением решения Банка Англии курс фунта против доллара оставался поблизости минимума за неделю 1,3075.