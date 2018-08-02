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В Петербурге стабилизировали оптовые цены на бензин
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В Петербурге стабилизировали оптовые цены на бензин 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Оптовые цены на бензин и дизельное топливо в Санкт-Петербурге стабилизировались по сравнению с ситуацией в июне, сообщил журналистам заместитель руководителя городского управления ФАС Вячеслав Тукаев.
"По сравнению с ценами, которые были на середину июня, сейчас наблюдается тенденция к снижению", — сказал он, добавив, что вслед за оптовыми ценами стабилизировался и сектор розницы.
По словам Тукаева, по данным ежедневного мониторинга оптовых цен на нефтепродукты, который проводит УФАС, стоимость бензина АИ-92 составляет, в среднем, 52,1 тысячи рублей за тонну, АИ-95 — около 54 тысяч рублей за тонну, дизтоплива — около 50 тысяч рублей за тонну.
Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Предпринятые в июне правительством РФ действия позволили уменьшить диспаритет цен и сделать маржинальность АЗС нулевой, однако ситуация на топливном рынке, по мнению Независимого топливного союза (НТС), все еще остается тяжелой.
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