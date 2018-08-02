В Петербурге стабилизировали оптовые цены на бензин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости . Оптовые цены на бензин и дизельное топливо в Санкт-Петербурге стабилизировались по сравнению с ситуацией в июне, сообщил журналистам заместитель руководителя городского управления ФАС Вячеслав Тукаев.

"По сравнению с ценами, которые были на середину июня, сейчас наблюдается тенденция к снижению", — сказал он, добавив, что вслед за оптовыми ценами стабилизировался и сектор розницы.

По словам Тукаева, по данным ежедневного мониторинга оптовых цен на нефтепродукты, который проводит УФАС, стоимость бензина АИ-92 составляет, в среднем, 52,1 тысячи рублей за тонну, АИ-95 — около 54 тысяч рублей за тонну, дизтоплива — около 50 тысяч рублей за тонну.