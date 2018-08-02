«Лучше вкладывать деньги сейчас, пока ставки достаточно высокие»

«Во-первых, вложения на банковские депозиты — это единственное, что у нас страхуется. Если с банком что-то случится, то в пределах 1,4 млн рублей вы получите обратно. В настоящий момент это самый безопасный способ вложения денег. Но не самый доходный. Так что, если у людей нет аппетита к риску, и они понимают, что вместо дохода могут получить баранку от бублика, то лучше идти в банк. Если же денег столько, что можно рискнуть, тогда возможно вложиться во что-то другое.

В настоящее время стали интересны долларовые вклады, сейчас можно найти ставки до 3,5%. Для доллара это неплохо. А вот ставки по евро по-прежнему нулевые, это связано с разной политикой Европейского центрального банка Федеральной резервной системой США . Но, насколько я понимаю, наш Центральный банк высокие долларовые ставки не устраивают, и он собирается с этим бороться путем роста резервирования под валютные депозиты. То есть сделает таким образом, чтобы банкам это было невыгодно. Поэтому, если у кого-то есть возможность, лучше вкладывать сейчас, пока ставки достаточно высокие, в том числе и в государственных банках.

Рублевые ставки в районе 6-7% были интересными при инфляции в 2%. Но сейчас очевидно инфляция поднимется из-за роста тарифов и всего остального, и, скорее всего, в этом году мы получим под 4,5%. Тогда рублевые ставки станут менее привлекательными, тем более что инфляция у всех разная. У тех, кто стремится размещать большие суммы, инфляция не 2%, а значительно больше — 5,6,7, даже 10%. Возьмите хотя бы цены на бензин, у тех, кто не ездит на своем автомобиле, одна инфляция, а у тех, кто ездит, — другая. Плюс непонятно, что будет с рублем с точки зрения валютного риска, то есть возможного падения курса рубля.

Что касается кредитов, то при такой инфляции они достаточно доступны, вопрос в том, насколько наше население платежеспособно и готово эти деньги возвращать. Для этого у нас должен быть рост реальных доходов населения. Перед выборами деньги выкинули, а сейчас начинается обратный процесс — повышается НДС, растут цены, сейчас повысили тарифы и вопрос о платежеспособности населения, на мой взгляд, остается открытым.

И то, что люди стали чаще брать новые кредиты, что вернуть старые — это нормально. Такое как раз происходит, когда ставка кредитов идет вниз. При снижении рефинансирование старых долгов — дело святое. Это позволяет при прочих равных условиях сократить расходы на выплату процентов. Но надо понимать, что ставка как снижается, так и может расти.

Ипотечных кредитов стало больше, во-первых, потому что ставки по ипотеке снизились, прежде они составляли практически две ставки рефинансирования ЦБ, а сейчас значительно меньше. И реальные доходы населения за этот год немного подросли, можно радоваться, люди воспряли духом, стали брать кредиты. Но не факт, что это улучшение будет и дальше, скорее наоборот».

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