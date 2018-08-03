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Нефтяные цены относительно стабильны, риски дальнейшей коррекции сохраняются
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Нефтяные цены относительно стабильны, риски дальнейшей коррекции сохраняются 

Прайм 19 часов назад
Фото: ФИНАМ
Нефтяные цены относительно стабильны в начале торгов пятницы. Накануне котировки Brent продемонстрировали ощутимый рост (+2%) на фоне новостей из Ирана.
Как стало известно, Исламская Республика готовится провести военные учения в Ормузском проливе для демонстрации возможности по перекрытию транспортной артерии.
В то же время на рынке продолжает расти обеспокоенность в отношении увеличения предложения сырья. После июньского решения ОПЕК+ о необходимости повысить уровень добычи нефти, Саудовская Аравия и Россия заметно нарастили объемы производства, что привело к пересмотру ожиданий рынка в отношении баланса спроса и предложения. Вероятно до ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК (10 и 13 августа, соответственно) рынок будет лишен четких ориентиров, продолжая балансировать между понижательными фундаментальными факторами и геополитикой.
Сегодня в фокусе рынка данные от компании Baker Hughes о числе буровых установок в США. Brent краткосрочно $72.5-73.5/bbl.
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