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Чистая прибыль Yum! Brands за I полугодие выросла в 1,6 раза
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Чистая прибыль Yum! Brands за I полугодие выросла в 1,6 раза 

Прайм 13 часов назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась в 1,6 раза, до 754 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,25 доллара против 1,34 доллара годом ранее. Выручка компании при этом сократилась на 4%, до 2,739 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль компании выросла в 1,6 раза, до 321 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,97 доллара против 0,58 доллара. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,74 доллара на акцию. Выручка компании уменьшилась на 6%, до 1,368 миллиарда долларов.
Продажи компании в мире во втором квартале, исключая эффект от перевода иностранных валют, выросли на 4%. По сети KFC показатель увеличился на 6%, по Taco Bell — на 5%, по Pizza Hut — не изменился.
Компания за отчетный период открыла 243 новых ресторана.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 45 тысяч ресторанов более чем в 140 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
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