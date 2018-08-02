ФАО зафиксировала в июле резкое снижение цен на продовольствие в мире

РИМ, 2 августа. / ТАСС /. Мировые цены на продовольствие в июле 2018 года ускорили снижение, главным образом из-за падения цен на зерновые, молочную продукцию, сахар, мясо и растительные масла, указано в Индексе продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Вместе с тем индекс в июле упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 168,8 пункта — самое резкое снижение цен, начиная с конца 2017 года.

ФАО в июне зафиксировала впервые с начала 2018 года снижение индекса — на 1,3%, до 173,7 пункта.

Специалисты ФАО объясняют, что такие данные обусловлены общим снижением цен на основные группы продовольственных товаров, включая молоко, сахар, зерновые и мясо.

В наибольшей степени на снижение общего показателя повлияло падение цен на молочную продукцию — на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен на сахар ФАО упал на 6%, до почти трехлетнего минимума, благодаря пересмотру прогнозов по производству в сторону увеличения в Индии и Таиланде, крупных производителей этого продукта. Индекс цен на зерновые снизился на 3,6% по сравнению с июньским показателем и сейчас находится на уровне ниже аналогичного показателя год назад, указывается в сообщении ФАО.

Индекс продовольственных цен ФАО — это показатель изменений за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров.