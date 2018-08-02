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Чистая прибыль Kellogg в I полугодии выросла в 1,9 раза, до $1,04 млрд
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Чистая прибыль Kellogg в I полугодии выросла в 1,9 раза, до $1,04 млрд 

Прайм 14 часов назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского производителя продуктов питания быстрого приготовления Kellogg Company по итогам первой половины 2018 года увеличилась в 1,9 раза — до 1,040 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию по итогам полугодия составила 2,99 доллара против 1,56 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 5,3% — до 6,761 миллиарда долларов.
Чистая прибыль по итогам второго квартала выросла в 2,1 раза — до 599 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,71 доллара против 0,8 доллара годом ранее; аналитики ожидали показатель на уровне 1,05 доллара на акцию. Квартальная выручка компании выросла на 5,8% — до 3,36 миллиарда долларов.
"Мы расширили наш портфель новыми приобретениями, усилили присутствие на развивающихся рынках и укрепили позиции наших крупнейших брендов", — приводятся в релизе слова генерального директора Kellogg Стива Кахиллана (Steve Cahillane). По его мнению, это позитивно отразилось на показателях выручки компании и позволяет улучшить прогноз по финансовым показателям за год.
Так, прогноз по росту годовой выручки повышен до 4-5% с ранее сообщавшихся 3-4%. Кроме того, Kellogg прогнозирует рост прибыли на акцию на 11-13%, в то время как ранее компания ожидала увеличения показателя только на 9-11%.
Kellogg Company была основана в 1906 году, нынешнее название приобрела в 1922 году. Компания является известным производителем продуктов питания быстрого приготовления и сухих завтраков, занимающим одно из лидирующих мест в мире в этом сегменте пищевого рынка.
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