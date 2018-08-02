Стоимость акций народного предприятия не будет зависеть от МРОТ

Номинальная стоимость акций и размер уставного капитала народного предприятия не будут зависеть от МРОТ. Соответствующий проект закона подготовил Минэкономразвития

Документ размещён на официальном сайте правовой информации. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)».

Сейчас базовая сумма, которая применяется для расчёта платежей по гражданско-правовым обстоятельствам — 100 рублей. Она установлена в зависимости от минимального размера оплаты труда.

Согласно инициативе, стоимость акции и размер уставного капитала предприятия будут определяться в рублях. Её величину начнут утверждать на общем собрании акционеров народного предприятия. При этом стоимость одной акции не может превышать установленный размер. Таким образом, фактически её цена остаётся прежней.

Соответственно, уставной капитал предприятия не может быть больше или меньше установленного минимального размера.

С 1 мая 2018 года МРОТ повысился до 11 163 рублей. С соответствующей инициативой ранее выступил Президент России Владимир Путин . Вскоре премьер-министр страны Дмитрий Медведев сообщил, что на помощь после повышения минимального размера оплаты труда регионам выделят 36 миллиардов рублей.

Глава Правительства сообщил, что этот вопрос является одним из важнейших в рамках диалога кабмина и парламента. По словам Медведева, для ряда регионов повышение МРОТ стало чувствительной темой — соответствующие задачи им решить пока сложно.

В связи с этим Правительство решило выделить на поддержку субъектов 36 миллиардов рублей из резервного фонда.