Рынок РФ рискует закрыть день в минусе на фоне дешевеющей нефти и падения западных индексов

Российский рынок вновь снижается под воздействием внешних факторов. Настойчивость США по вопросу повышения импортных пошлин на $200 млрд китайского экспорта до 25% создаёт угрозу снижения спроса на основные статьи российских товаров на мировом рынке. Это касается и нефти, которая упала ниже $72 за баррель Brent, и металлов: «Газпром» (-0,32%), «Роснефть» (-0,34%), ГМК «Норникель» (-0,89%), «Северсталь» (-0,46%).

Однако не всё так печально на рынке. Отчёты компаний в целом продолжают радовать финансовую жадность инвесторов. Чистая прибыль «ММК» (+0,53%) выросла в II квартале на 32% до $392 млн при росте выручки на 2,5% до $2,106 млрд Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,589 рублей на акцию (100% от свободного денежного потока в размере $281 млн). Дата дивидендной отсечки рекомендована на 9 октября 2018 года. «Ростелеком» (+1,29%) отчитался о росте прибыли во II квартале на 9,5% до 3,1 млрд рублей при росте выручки на 2,9% до 77,4 млрд рублей. За I полугодие прибыль компании увеличилась на 16,4% до 7 млрд рублей при росте выручки на 5,5% до 153,6 млрд рублей. Ожидаемо разочаровала «ЭНЕЛ Россия» (-0,48%), чья прибыль по РСБУ упала в I полугодии на 23% до 2,327 млрд рублей при снижении выручки на 2,2% до 34,52 млрд рублей. Похоже, что компанию необходимо изъять из дивидендного портфеля до улучшения финансовых показателей. В лидерах роста и падения также оказались «Полюс» (+1,47%), «Мегафон» (+0,81%), «ТМК» (+0,7%), привилегированные акции «Татнефти» (+0,62%), а также «Аэрофлот» (-3,26%), GDR En+ (-2,89%), Московская биржа (-1,64%), Yandex (-1,63%).

Рубль слабел на фоне дешевеющей нефти и глобального укрепления доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4555 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,31%, недельная до 7,34%, а месячная до 7,41%. Дефицит ликвидности на локальном рынке растаял, а внешний фон не способствует крепости отечественной валюты. Кроме того, Citigroup решил выдать анализ, согласно которому ограничения США на владение всеми выпусками российского долга приведёт к ослаблению рубля на 15%, а запрет на покупку новых выпусков ослабит рубль на 5%. Пока мы считаем, что вероятность этих сценариев низкая, так как их реализация навредит американским финансовым компаниям, которые финансируют как демократов, так и республиканцев США. В оперативном плане рубль следует за прочими сырьевыми валютами. К примеру, AUD и NZD слабели до 0,55% против доллара США.

Банк Англии принял решение о повышении ставки до 0,75%. Более того, за повышение проголосовали все 9 членов монетарного комитета. Однако существенного влияния на курс фунта стерлингов это решение не оказало, поскольку было заложено рынком. Страхи торговой войны продолжили преследовать европейских инвесторов. Рост импортных пошлин почти гарантирует снижение объёмов мировой торговли, а значит отразится и на европейском экспорте. Появились разочарования и в корпоративных отчётах. Результаты Siemens (-5,1%), BMW (-1,53%) и Hugo Boss AG (-6,0%) за прошедший квартал явно не устроили инвесторов. Altice Europe NV (-9,7%) заявляет о том, что программа поглощений ограничит свободный денежный поток европейских операций. И немного статистики. Цены производителей в еврозоне ускорили рост до 3,6% в июне при ожиданиях 3,5% и 3% в мае.

Котировки нефти возобновили снижение на фоне новостей о росте добычи в РФ, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, снижение объёмов мировой торговли также может привести к снижению спроса на топливо для морских судов, да и к замедлению экономического роста в ключевых регионах, что также скажется на объёмах потребления нефти. И, наконец, не будем забывать о том, что коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,8 млн бар. при ожиданиях снижения на 2,8 млн бар. Статистика падения производства в США пока не удивила рынок, поскольку потеря 100 тыс. бар. при росте добычи в OPEC+ не окажет какого-либо влияния на рынок.