Цены на авиабилеты на осень выросли из-за подорожания топлива

На рейсы за рубеж цены повысились на 14%, рассказали РИА Новости в сервисе по организации путешествий OneTwoTrip.

«Средний чек по купленным на текущий момент взрослыми пассажирами авиабилетам туда-обратно по России составляет 13,38 тысячи рублей, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года, по авиабилетам для зарубежных поездок — 21,89 тысячи рублей (рост на 14%)», — рассказали аналитики.

Тройка самых популярных у самостоятельных путешественников стран осталась прежней: это Италия, Испания и Греция. А вот среди остальных участников рейтинга, отмечают в OneTwoTrip, произошли изменения. Самые заметные: из топ-10 выбыли США, Турция поднялась сразу на три строчки (до 4-го места), а в числе осенних лидеров 2018 года появились Таиланд и Кипр.