Глава OMV считает, что ЕС не нужны новые терминалы для американского СПГ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости . Европа вовсе не нуждается в строительстве новых СПГ-терминалов, чтобы иметь возможность покупать сжиженный природный газ (СПГ) из США, поскольку имеющиеся уже сейчас в ЕС мощности для его приема и так сильно недозагружены, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в ходе пресс-конференции.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп 25 июля сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Юнкер при этом сказал, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, если цены будут конкурентоспособными. А 30 июля Трамп заявил, что США и ЕС обсуждают строительство 9-11 новых СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ за счет средств Евросоюза.

"Если вы посмотрите на уровень загрузки имеющихся в Европе терминалов по приему СПГ, то обнаружите, что показатель настолько низок, что европейцам вовсе не обязательно нужно строить новые терминалы, чтобы иметь возможность покупать американский СПГ. В этом нет необходимости, и это важно", — сказал Зеле.

Кроме того, глава OMV отметил, что рынок ЕС будет открыт для американского США, только если цены на него будут конкурентоспособными. «Это ключевой момент в данном вопросе. Рынок в Европе основан на конкуренции, мы десятилетиями боролись за то, чтобы он был таким. И (только — ред.) если поставки СПГ из США будут конкурентоспособными, то участники рынка будут его покупать», — добавил он.

При этом, по словам Зеле, сейчас большое количество СПГ из США поставляется на рынок Азии, а не Европы, из-за более высоких цен на сжиженный газ в АТР. «Так что я не думаю, что мы сможем привлечь эти объемы, основываясь на… ценах, которые у нас здесь», — сказал он.

Глава OMV при этом затруднился прокомментировать разницу в стоимости СПГ из США и российского трубопроводного газа, занимающего основную долю в импорте газа Европой. «Могу только сослаться на ту информацию, которую я читал в различных материалах крупнейших производителей… Но я думаю, что разница между американским СПГ и трубопроводным газом РФ составляет примерно 50%. Правда это или нет — я не знаю, это то, что я читал», — заключил он.