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Акцию у монумента «Павшим воинам» проведут в Новофедоровском
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Акцию у монумента «Павшим воинам» проведут в Новофедоровском 

Префектура ТиНАО города Москвы 14 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Представители Совета ветеранов совместно с сотрудниками администрации поселения Новофедоровское проведут памятную акцию в честь 75-й годовщины окончания Курской битвы. Мероприятие состоится 4 августа у монумента «Павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
— Для нас важно провести подобную памятную акцию, так как мы хотим, чтобы об этих событиях помнили. На мероприятие приглашены жители всей Новой Москвы, — поделился представитель Совета ветеранов поселения Новофедоровское Виталий Воробенко.
В программе мероприятия — возложение цветов и концерт в память о событиях военных лет. На нем представители Совета ветеранов и другие жители поселения представят лирические и вокальные номера.
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