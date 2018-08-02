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Эксперты оценили мировой рынок Big Data
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Эксперты оценили мировой рынок Big Data 

Парламентская газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
Исследователи оценили международный рынок цифрового анализа неструктурированных данных, (Big Data) — его объём превышает 150 миллиардов долларов, сообщает «Русская планета».
Суть метода заключается в анализе поведения пользователей: мониторинг помогает компаниям оценить, как долго человек «задерживается» на той или иной странице, какими темами интересуется в Интернете, на какие страницы заходит в социальных сетях. Обобщив эти данные, IT-специалисты выявляют закономерности, которые помогают предпринимателям планировать более эффективные бизнес-стратегии. Сейчас общий рынок такого мониторинга превышает 150 миллиардов долларов, причём объёмы накопленной и анализируемой экспертами информации растёт в геометрической прогрессии.
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