Эксперты оценили мировой рынок Big Data

Исследователи оценили международный рынок цифрового анализа неструктурированных данных, (Big Data) — его объём превышает 150 миллиардов долларов, сообщает «Русская планета».

Суть метода заключается в анализе поведения пользователей: мониторинг помогает компаниям оценить, как долго человек «задерживается» на той или иной странице, какими темами интересуется в Интернете, на какие страницы заходит в социальных сетях. Обобщив эти данные, IT-специалисты выявляют закономерности, которые помогают предпринимателям планировать более эффективные бизнес-стратегии. Сейчас общий рынок такого мониторинга превышает 150 миллиардов долларов, причём объёмы накопленной и анализируемой экспертами информации растёт в геометрической прогрессии.