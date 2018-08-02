США решили оказать большее давление на Китай в споре по тарифам

Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время оказать большее давление на Китай в споре по тарифам, заявил американский министр торговли Уилбур Росс 2 августа в эфире телеканала

Fox Business. Он также выразил уверенность, что повышение пошлин

не станет катастрофой для КНР.

"Президент чувствует, что сейчас есть возможность оказать большее давление на Китай, чтобы он изменил свое поведение", — сказал Росс. По мнению министра, Китай «мстит» США вместо того, чтобы изменить свое поведение.

Новые 25-процентные тарифы, которые США грозят ввести в отношении товаров из Китайской народной республики, не приведут к катастрофическим последствиям, убежден Росс. По его словам, Трамп считает, что «возможно, настало время» для того, чтобы оказать дополнительный нажим на КНР с тем, чтобы Пекин «изменил свое поведение» (цитата по ТАСС ).

6 июля, в соответствии с заявлениями президента США Дональда Трампа о «краже Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» и «несправедливой» торговой практике Пекина, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на китайские товары, общая сумма которых составляет 34 млрд долларов. Власти КНР сразу же ответно ввели новые тарифы на аналогичную по стоимости импортируемую американскую продукцию.

В среду, 1 августа, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что Дональд Трамп дал поручение рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов. По словам Лайтхайзера, администрация Трампа продолжает призывать Китай прекратить несправедливую торговую практику и стать участником настоящей рыночной конкуренции.

Формальным поводом для повышения пошлин стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в осуществлении несправедливой торговой практики.