Ещё
США решили оказать большее давление на Китай в споре по тарифам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

США решили оказать большее давление на Китай в споре по тарифам 

Newsru.com 13 часов назад
Фото: Newsru.com
Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время оказать большее давление на Китай в споре по тарифам, заявил американский министр торговли Уилбур Росс 2 августа в эфире телеканала
Fox Business. Он также выразил уверенность, что  повышение пошлин
не станет катастрофой для КНР.
"Президент чувствует, что сейчас есть возможность оказать большее давление на Китай, чтобы он изменил свое поведение", — сказал Росс. По мнению министра, Китай «мстит» США вместо того, чтобы изменить свое поведение.
Новые 25-процентные тарифы, которые США грозят ввести в отношении товаров из Китайской народной республики, не приведут к катастрофическим последствиям, убежден Росс. По его словам, Трамп считает, что «возможно, настало время» для того, чтобы оказать дополнительный нажим на КНР с тем, чтобы Пекин «изменил свое поведение» (цитата по ТАСС).
6 июля, в соответствии с заявлениями президента США Дональда Трампа о «краже Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» и «несправедливой» торговой практике Пекина, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на китайские товары, общая сумма которых составляет 34 млрд долларов. Власти КНР сразу же ответно ввели новые тарифы на аналогичную по стоимости импортируемую американскую продукцию.
В среду, 1 августа, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что Дональд Трамп дал поручение рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов. По словам Лайтхайзера, администрация Трампа продолжает призывать Китай прекратить несправедливую торговую практику и стать участником настоящей рыночной конкуренции.
Формальным поводом для повышения пошлин стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в осуществлении несправедливой торговой практики.
Newsru.com: последние новости
Госдеп США похвалил Facebook за удаление подозрительных аккаунтов и призвал РФ прекратить подрывать американскую демократию Вокруг инициативы по пенсионному референдуму разразилась борьба: пока КПРФ меняла текст вопроса, ее обогнала некая группа Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась выходить из фракции "Единой России"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение