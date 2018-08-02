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Мантуров: Невзирая на санкции, российская металлургия пошла в рост
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Мантуров: Невзирая на санкции, российская металлургия пошла в рост 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
И что особенно показательно: восстанавливается металлургия. «Да, невзирая на санкции. И внутренний объем растет, и экспорт, — подтвердил он. — Во многом таким результатам мы обязаны политике импортозамещения, которая и стимулирует спрос на продукцию металлургии. В качестве яркого примеров можно отметить устойчивый рост потребления металла в производстве автомобилей, станкостроении, производстве бытовой техники, железнодорожном машиностроении. Продемонстрировала восстановление трубная отрасль».
Конечно, не везде все абсолютно гладко. В первом полугодии из-за снижения доходности в растениеводстве долго «раскачивалось» сельхозмашиностроение. И пока не вышли на показатели прошлого года по внутреннему рынку (идем на уровне 2016 года), зато за рубеж поставки сельхозмашин выросли почти в 1,6 раза. «Мы очень рассчитываем, — говорит министр, — что механизмы поддержки в сельском хозяйстве сработают, и производители сельхозтехники до конца года покажут положительную динамику в своей отрасли».
Если же говорить о всем промышленном комплексе, то позитивный тренд очевиден, уточнил Мантуров: «Индекс промышленного производства в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2017 года составил 103 процента, а индекс обрабатывающих производств — 104 процента. Сравнивая с предыдущими годами, когда мы боролись за каждую десятую долю процента, могу сказать, что есть серьезные предпосылки ожидать в конце 2018 года в обрабатывающей промышленности роста не менее двух процентов».
Полностью интервью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 3 августа 2018 года.
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