Фонд Константина Хабенского объявил о старте акции «Уроки добра»

В ней смогут принять участие школьники и их родители

Благотворительный Фонд Константина Хабенского открыл прием заявок на участие в акции «Уроки добра». Мероприятие приурочено к началу учебного года.

Обычно учителя получают 1 сентября множество цветов — по букету от каждого ученика. Организаторы предлагают школьникам и их родителям ограничиться одним букетом цветов от класса. А сэкономленные средства родители смогут перевести в благотворительный фонд. Так можно будет помочь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Анна Мешкова, директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского выделила достоинства этой акции:

Мы хотим, чтобы как можно больше людей поняли, что акция «Уроки добра» — это, по сути, польза для всех: родителям не нужно ломать голову над букетом, учителям не приходится нести домой три охапки совершенно разных цветов, дети вовлекаются в благотворительность, а ребята, которые пока болеют и не могут ходить в школу, получают неоценимую помощь.

архив пресс-службы Благотворительного Фонда Константина Хабенского

В благодарность за пожертвование и на память об этом важном дне каждый класс-участник получит от Фонда сертификат, подтверждающий участие в акции «Уроки добра», и значки для детей.

В акции может принять участие каждый: от школьника до классного руководителя.

В прошлом году у нас, например, был случай, когда шестиклассница из Нового Уренгоя, прочитав о такой инициативе в социальной сети, подговорила одноклассников и их родителей участвовать — в итоге этот класс собрал 18 601 рублей для детей с опухолями мозга. А весь город узнал об этом благодаря местному телеканалу, который она же и пригласила.

рассказала Анна Мешкова.

архив пресс-службы Благотворительного Фонда Константина Хабенского

Акцию «Уроки добра» Фонд Хабенского проводит уже в пятый раз. В 2016 и 2017 годах в ней приняли участие 134 класса из 61 школы. За два года ученики и их родители перевели в Фонд Хабенского 1 499 463 рубля: эти средства были направлены на помощь тринадцати подопечным Фонда — детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. На собранные деньги Фонд оплатил для них обследования, лечение, медицинские препараты, расходные материалы и курсы реабилитации, необходимые для восстановления после лечения.

Если вы хотите поучаствовать в акции, вам нужно договориться с родителями в классе и связаться с представителями фонда почте gifts@bfkh.ru.

Подробности участия в акции смотрите на официальном сайте фонда.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!