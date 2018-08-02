Школьники могут отказаться от лишних букетов 1 сентября ради детей с заболеваниями мозга

Благотворительный Фонд Константина Хабенского предлагает школьникам и их родителям принять участие в акции «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. Отказавшись от индивидуальных букетов учителям и классным руководителям в пользу одного коллективного, желающие смогут помочь детям с тяжелыми заболеваниями мозга. Сэкономленные на покупке лишних цветов средства будут перечислены на лечение подопечных фонда. О запуске акции сообщила пресс-служба фонда.

По словам директора благотворительного фонда Алены Мешковой, стать инициатором акции может любой — от ученика до классного руководителя. Для этого не нужно разрешение или распоряжение директора или департамента образования. Чтобы принять участие в акции нужно договориться с родителями в классе и связаться с представителями фонда по электронной почте (gifts@bfkh.ru).

"В прошлом году у нас, например, был случай, когда шестиклассница из Нового Уренгоя, прочитав о такой инициативе в социальной сети, подговорила одноклассников и их родителей участвовать — в итоге этот класс собрал 18601 рубль для детей с опухолями мозга. А весь город узнал об этом благодаря местному телеканалу, который она же и пригласила"— приводит пример Мешкова.

Как отмечают в фонде, класс-участник получит сертификат, подтверждающий участие в акции «Уроки добра», и значки для детей.

Акцию «Уроки добра» фонд Хабенского проводит в пятый раз. За последние два года инициатива помогла организации собрать почти 1,5 млн рублей. На собранные средства фонд оплатил своим подопечным обследования, лечение, медицинские препараты, расходные материалы и курсы реабилитации, необходимые для восстановления после лечения.

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