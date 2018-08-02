Ещё
Школьники могут отказаться от лишних букетов 1 сентября ради детей с заболеваниями мозга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Школьники могут отказаться от лишних букетов 1 сентября ради детей с заболеваниями мозга 

ТАСС 14 часов назад
Благотворительный Фонд Константина Хабенского предлагает школьникам и их родителям принять участие в акции «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. Отказавшись от индивидуальных букетов учителям и классным руководителям в пользу одного коллективного, желающие смогут помочь детям с тяжелыми заболеваниями мозга. Сэкономленные на покупке лишних цветов средства будут перечислены на лечение подопечных фонда. О запуске акции сообщила пресс-служба фонда.
По словам директора благотворительного фонда Алены Мешковой, стать инициатором акции может любой — от ученика до классного руководителя. Для этого не нужно разрешение или распоряжение директора или департамента образования. Чтобы принять участие в акции нужно договориться с родителями в классе и связаться с представителями фонда по электронной почте (gifts@bfkh.ru).
"В прошлом году у нас, например, был случай, когда шестиклассница из Нового Уренгоя, прочитав о такой инициативе в социальной сети, подговорила одноклассников и их родителей участвовать — в итоге этот класс собрал 18601 рубль для детей с опухолями мозга. А весь город узнал об этом благодаря местному телеканалу, который она же и пригласила"— приводит пример Мешкова.
Как отмечают в фонде, класс-участник получит сертификат, подтверждающий участие в акции «Уроки добра», и значки для детей.
Акцию «Уроки добра» фонд Хабенского проводит в пятый раз. За последние два года инициатива помогла организации собрать почти 1,5 млн рублей. На собранные средства фонд оплатил своим подопечным обследования, лечение, медицинские препараты, расходные материалы и курсы реабилитации, необходимые для восстановления после лечения.
Материал предоставлен проектом "+1".
ТАСС: последние новости
КПРФ предложит новую версию вопроса для референдума о пенсионном возрасте Роухани: Иран не стремится к напряженности в регионе, но не откажется от экспорта нефти Фракция "Единой России" примет решение по Поклонской после каникул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение