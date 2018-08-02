Жители Сокольников могут присоединиться в благотворительной акции

Ежегодная Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» будет проходить в период с 23 по 31 августа. Небезразличные жители Сокольников могут принести в пункты сбора помощи обувь и одежду, канцтовары и школьно-письменные принадлежности для последующей передачи нуждающимся горожанам.

Не секрет, что многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и малообеспеченные семьи часто испытывают затруднения при сборе ребенка в школу. С целью оказать помощь нуждающимся гражданам Московский Департамент труда и социальной защиты населения проиницировал проведение благотворительной акции, которая ежегодно оказывает поддержку порядка десяти тысячам семей.

Следует отметить, что в ходе прошлогодней акции на территории столицы функционировали 217 передвижных и стационарных пунктов сбора одежды. Напоминаем, что в нашем районе аналогичный пункт будет открыт по адресу: ГБУ ТЦСО «Сокольники», ул. Стромынка, д.19, к. 2, каб. 325. График приема помощи: понедельник — пятница: с 10:00 до 20:00, суббота: с 10:00 до 17:00. Выдача собранной в 2018 году благотворительной помощи будет проходить до 31 августа.

Фото: icmos.ru.