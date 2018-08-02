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ЦБ разработал модель пропорционального регулирования субъектов микрофинансового рынка
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ЦБ разработал модель пропорционального регулирования субъектов микрофинансового рынка 

Банки.ру 13 часов назад
Центральный банк России разработал модель пропорционального регулирования субъектов микрофинансового рынка, сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам публикации консультативного доклада «Совершенствование регулирования деятельноси субхектов микрофинансового рынка».
«По мнению авторов, слишком мягкое регулирование данного рынка влечет за собой финансовые риски, рост закредитованности населения, распространение недобросовестных практик, а слишком высокие требования в регулировании могут привести к снижению доступности финансовых услуг, невозможности выполнения микрофинансовой отраслью своей основной миссии», — говорится в сообщении ЦБ.
Согласно предложениям ЦБ по регулированию, субъекты микрофинансового рынка должны будут представлять регулятору стратегические и бизнес-планы, а также разрабатывать и согласовывать с ним «продуктовую стратегию» — регламент предложения финансовых продуктов или услуг потребителям. Микрофинансовые компании должны будут представлять Банку России бизнес-план каждые три года или при изменении бизнес-модели компании или перечня предоставляемых услуг. Крупные кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, число членов которых превышает 3 тыс., тоже должны будут составлять новый стратегический план на трехлетний период до истечения предыдущего в случае изменения общности пайщиков и перечня представляемых услуг. «По мнению Банка России, это будет способствовать тщательному изучению предполагаемых рисков, которые могут помешать практической реализации создаваемого бизнес-проекта», — отмечается в сообщении.
В докладе также содержатся предложения по изменениям в части деловой репутации менеджмента микрофинансовых организаций, порядка предоставления отчетности крупных и мелких субъектов микрофинансового рынка, разграничения надзорных полномочий между регулятором и саморегулируемыми организациями микрофинансового рынка и ряд других.
ЦБ, кроме того, предлагает обязать кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации разрабатывать «продуктовую стратегию», в которую будет входить информация об объеме и способе предоставления услуги, ее стоимости, целевой аудитории, возможных рисках и мерах по защите прав потребителей. Предполагается, что крупные участники микрофинансовых рынков будут согласовывать стратегию с ЦБ.
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