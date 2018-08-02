Битва BMW и Mercedes-Benz: Стоимость подписки на автомобили сокращается

Баварская корпорация запустила услугу подписки в Нэшвилле, штат Теннесси, в начале этого года, с минимальной ценой от 2000 долларов в месяц. С тех пор произошло несколько вещей, в том числе повысился уровень конкуренции, когда Mercedes-Benz запустила коллекцию транспортных средств, доступных от 1095 долларов. Для потребителей был предоставлен целый ассортимент автомобилей, включая C-Class, CLA, GLC и SLC.

Теперь, согласно данным Automotive News, BMW решила пойти навстречу потенциальным клиентам и значительно сократить стоимость базовых моделей. Уровень оплаты в 1099 долларов в месяц предоставляет подписчикам доступ к таким автомобилям, как i3, 330i, 330e, M240i Convertible и двум кроссоверам X2 и X3. Помимо этого, BMW снизил цену Legend с 2000 до 1399 долларов в месяц. Остальной модельный ряд остался неизменным и предлагает M2 Coupe, 4-Series Coupe/Convertible, 5-Series Sedan и X5. Модификации среднего уровня также являются более доступными, нежели у Mercedes-Benz, которые оцениваются от 1595 долларов в месяц. Остается неясным, ответит ли производитель на сокращение цен конкурента.