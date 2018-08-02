Исследование показало, что 90% корпоративных блокчейн-пилотов обречены на провал

Международная консалтинговая компания Forrester Research определила, что, несмотря на громкие фанфары, 90% тестируемых корпоративных проектов на блокчейне никогда не будут реализованы в виде конкретного сервиса или рыночного продукта.

Практически ежедневно одна из крупных компаний заявляет, что запускает пилотный проект на блокчейне, который «перевернет» рынок. Однако, по словам экспертов, в процессе реализации, разработчики испытывают трудности с управлением производительностью, контролем операций и отказываются от сотрудничества с конкурентами. Это приводит к затягиванию сроков и снижению ожиданий.

В докладе Forrester Research приводятся некоторые примеры неудачных пилотных проектов. Австралийская фондовая биржа ASX планировала перевести систему расчетов на блокчейн в начале 2018 года, но перенесла запуск до 2020-2021 годы. BHP Billiton хотела отслеживать образцы породы и жидкости с помощью блокчейна в начале 2017 года, но полностью отказалась от этой идеи. Группа американских фондовых бирж планировала перевести голосования на децентрализованную платформу, но за два года проект так и не был реализован из-за недостаточного уровня взаимодействия между участниками.

По данным исследования Gartner всего 1% технических директоров сказали, что их компания реально применяет блокчейн в своей деятельности. При этом 80% заявили, что даже не задумывались об этом. Аналитики Gartner отмечают огромное несоответствие между шумихой и реальным положением дел.

Ученые также обеспокоены и технологией big data, считая, что для эффективного применения необходимо обозначить границы ее работы.