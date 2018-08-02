Ещё
Исследование показало, что 90% корпоративных блокчейн-пилотов обречены на провал
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Исследование показало, что 90% корпоративных блокчейн-пилотов обречены на провал 

BitCryptoNews 12 часов назад
Фото: BitCryptoNews
Международная консалтинговая компания Forrester Research определила, что, несмотря на громкие фанфары, 90% тестируемых корпоративных проектов на блокчейне никогда не будут реализованы в виде конкретного сервиса или рыночного продукта.
Практически ежедневно одна из крупных компаний заявляет, что запускает пилотный проект на блокчейне, который «перевернет» рынок. Однако, по словам экспертов, в процессе реализации, разработчики испытывают трудности с управлением производительностью, контролем операций и отказываются от сотрудничества с конкурентами. Это приводит к затягиванию сроков и снижению ожиданий.
В докладе Forrester Research приводятся некоторые примеры неудачных пилотных проектов. Австралийская фондовая биржа ASX планировала перевести систему расчетов на блокчейн в начале 2018 года, но перенесла запуск до 2020-2021 годы. BHP Billiton хотела отслеживать образцы породы и жидкости с помощью блокчейна в начале 2017 года, но полностью отказалась от этой идеи. Группа американских фондовых бирж планировала перевести голосования на децентрализованную платформу, но за два года проект так и не был реализован из-за недостаточного уровня взаимодействия между участниками.
По данным исследования Gartner всего 1% технических директоров сказали, что их компания реально применяет блокчейн в своей деятельности. При этом 80% заявили, что даже не задумывались об этом. Аналитики Gartner отмечают огромное несоответствие между шумихой и реальным положением дел.
Ученые также обеспокоены и технологией big data, считая, что для эффективного применения необходимо обозначить границы ее работы.
текст: Иван Маличенко, фото: Serpstat / Negative Space
BitCryptoNews: последние новости
Nasdaq хочет продвинуть криптовалюты для широкого круга инвесторов Руководитель MasterСard назвал криптовалюты хламом Bitcoin Gold попрощался с ASIC
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение