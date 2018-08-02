Совкомбанк консолидировал 100% голосующих акций Росевробанка

Совкомбанк консолидировал 100% голосующих акций Росевробанка , следует из материалов кредитной организации.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 259 547 313 шт. голосов, 100%», — говорится в материалах банка.

Согласно материалам банка, Совкомбанк получил право прямого самостоятельного распоряжения Росевробанком со 2 августа.

Акционеры Совкомбанка и Росевробанка договорились о слиянии кредитных организаций в марте этого года. Отмечалось, что активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн рублей, капитал превысит 100 млрд рублей.