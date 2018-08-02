Ещё
Правительство упразднит комиссию по мониторингу продовольственных рынков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Правительство упразднит комиссию по мониторингу продовольственных рынков 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Правительство планирует упразднить комиссию по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«В целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в указанной сфере деятельности по поручению Правительства Российской Федерации Проектом предполагается упразднить Комиссию», — говорится в пояснении к документу.
Также отмечается, что заседания комиссии проходили не реже одного раза в три месяца, в 2017 году заседаний не было, а в последний раз комиссия заседала 2018 года.
«Основная суть его поручений сводилась к дальнейшему осуществлению мониторинга на продовольственных рынках», — сказано в документе.
Постановление подготовлено Минсельхозом.
Комиссия была создана в 2010 году по постановлению президента РФ для координации действий органов власти по вопросам мониторинга и стабилизации цен на рынках продовольствия. В 2010 из-за засухи и пожаров в нескольких регионах России выросли розничные цены на гречку, хлеб, картофель, молочную и др. виды продукции.
Парламентская газета: последние новости
Центробанк выпустил монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!» Зюганов поблагодарил Вячеслава Володина за вдумчивое отношение к инициативам КПРФ ЦБ: «Открытие» и Бинбанк завершат объединение в начале 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение