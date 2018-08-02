Правительство упразднит комиссию по мониторингу продовольственных рынков

Правительство планирует упразднить комиссию по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«В целях исключения дублирования в работе координационных и совещательных органов в указанной сфере деятельности по поручению Правительства Российской Федерации Проектом предполагается упразднить Комиссию», — говорится в пояснении к документу.

Также отмечается, что заседания комиссии проходили не реже одного раза в три месяца, в 2017 году заседаний не было, а в последний раз комиссия заседала 2018 года.

«Основная суть его поручений сводилась к дальнейшему осуществлению мониторинга на продовольственных рынках», — сказано в документе.

Комиссия была создана в 2010 году по постановлению президента РФ для координации действий органов власти по вопросам мониторинга и стабилизации цен на рынках продовольствия. В 2010 из-за засухи и пожаров в нескольких регионах России выросли розничные цены на гречку, хлеб, картофель, молочную и др. виды продукции.