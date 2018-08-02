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На Мироновской откроется пункт сбора благотворительной помощи малоимущим семьям
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На Мироновской откроется пункт сбора благотворительной помощи малоимущим семьям 

Управа района Соколиная гора 12 часов назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Акция «Семья помогает семье. Готовимся к школе!» будет проходить на площадке детского дневного отделения социальной службы.
Начало акции — 23 августа. В пункте организуют сбор школьной одежды, обуви, ранцев, принадлежностей для письма, изобразительного творчества. Всё будет передано нуждающимся малообеспеченным семьям, родителям, воспитывающих детей-инвалидов. В этом году акция проходит в тринадцатый раз. В 2017 году поддержку в сборе детей в школу оказали жители и предприниматели Соколиной горы, а также депутаты муниципального округа Соколиная гора и управа района. Всего в Москве участниками данной акции стали 6,8 тысяч жителей и более 360 коммерческих организаций.
Время работы пункта: 23-31 августа, пн-пт 10:00-20:00, сб 10:00-17:00.
Адрес в Соколиной горе улица Мироновская, дом 18.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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