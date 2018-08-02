Корпорация Apple

Apple Incorporated — американская корпорация, производитель персональных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения, один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

Корпорация была основана в 1976 году Стивом Джобсом Стивом Возняком и Рональдом Уэйном, зарегистрирована 3 января 1977 года. Штаб-квартира находится в Купертино (штат Калифорния, США).

До 9 января 2007 года официальным названием корпорации на протяжении более 30 лет было Apple Computer. Отказ от слова Computer в названии продемонстрировал смену основного фокуса корпорации с традиционного для нее рынка компьютерной техники на рынок бытовой электроники. Название компании было предложено Стивом Джобсом для того, чтобы телефонный номер фирмы находился в телефонном справочнике перед разрабатывающей компьютерные игры компанией Atari.

В начале своей деятельности Apple работала на рынке персональных компьютеров. В 1978-1984 годы были выпущены популярные модели Аpple II, II+, IIe и IIgs, Lisa и Lisa II. Компания Apple произвела революцию в мире персональных устройств, представив в 1984 году Macintosh.

В 1996 году Apple оказалась на грани банкротства и практически полностью потеряла свой рынок. Ситуация улучшилась только после возвращения в нее в 1997 году Стива Джобса, предложившего линейки iMac, iBook и iPod. Первым успешным массовым продуктом, с которого началась новая история компании, был Apple Ipod. В 2003 году на рынок вышла третья версия плеера и было объявлено об открытии электронного магазина Itunes Store.

В апреле 2010 года компания начала продажу планшетного компьютера с сенсорным экраном iPad, который стал одним из лидеров по продажам в мире.

Сегодня Apple является мировым лидером в области инноваций, выпуская iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Четыре программных платформы Apple — iOS, macOS, watchOS и tvOS — обеспечивают работу всех устройств Apple и предоставляют пользователям уникальные сервисы, включая App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud.

Стриминговый сервис Apple Music насчитывает 45 миллионов песен и более 20 миллионов платных подписчиков.

Ежегодно компания приглашает тысячи разработчиков програмного обеспечения со всего мира на Всемирную конференцию разработчиков (WWDC), где они обсуждают новые достижения в сфере приложений.

Начиная с 2013 года, компания Apple предоставляет стипендии участникам. В 2018 году ее обладателями стали более 350 талантливых студентов и участников организации STEM из 42 разных стран. Лауреатам стипендии предоставляют бесплатный билет на конференцию, проживание и участие в программе Apple Developer Program в течение года.

В 2016 году компания Apple представила программу «Программировать может каждый» для мотивации изучать и преподавать программирование. В этом же году компания запустила инновационное приложение для iPad Swift Playgrounds, которое визуализирует принципы программирования в виде интерактивной игры.

30 июля 2018 года Apple опубликовала свою финансовую отчетность. Рост чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль составила 11,5 миллиарда долларов. Прибыль на акцию зафиксирована на уровне 2,34 доллара, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 17% — до 53,3 миллиарда долларов.

2 августа 2018 года корпорация Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысила уровень в 1 триллион долларов. По состоянию на 17.43 мск акции Apple на американской бирже NASDAQ дорожали на 1,85% — до 205,22 доллара за акцию.

По данным на сентябрь 2017 года, в Apple работало более 123 тысяч штатных сотрудников.

Председатель Совета директоров Apple — Артур Левинсон.