Apple по ошибке сообщила о росте капитализации

Информация о том, что капитализация Apple превысила $1 трлн, оказалась ошибочной. Неверные данные были обнародованы из-за сбоя, который произошел в мобильном приложении Stocks, разработанном самой корпорацией.

После того, как компания обнародовала свои результаты за III квартал 2018 финансового года, стоимость её акций пошла вверх. Приложение Apple Stocks не успело обновиться и учесть, что корпорация выкупила часть своих акций, поэтому выдало ошибочную информацию о рекордной капитализации, сообщает Independent.

Ранее News.ru писал, что рост капитализации Apple до $1 трлн связан с отличными результатами III квартала 2018 финансового года, после публикации которых акции компании резко пошли вверх.