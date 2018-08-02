2 августа. Главное за минуту: рубль может обвалиться на 15%, ЦБ начинает продавать банки

• Даже при самом жестком сценарии санкций США против России рубль может подешеветь лишь на 15% (до 73 рублей за доллар). Это произойдет, если Штаты введут санкции против российского госдолга. Таковы результаты исследования Citigroup. Московские аналитики банка считают, что на такой шаг власти США могут пойти при «худшем сценарии», который будет подразумевать запрет иностранцам на покупку облигаций федерального займа. В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76% до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019-го. Пока идет расследование «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, от администрации Трампа можно ожидать практически любого санкционного сценария в отношении России, кроме разве что полной отмены санкций.

• На Азиатско-Тихоокеанский Банк претендуют сразу два потенциальных покупателя — банк «Восточный» и Совкомбанк . 1 августа заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев сообщил, что финансовое оздоровление АТБ будет завершено в августе 2018 года, а уже в сентябре банк будет выставлен на продажу на конкурсной основе. Это будет первая попытка продать банк, который санируется через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.

• В Интернете появился сайт-двойник АСВ. Речь идет о сайте организации, выдающей себя за консультационный центр государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» . Сайт «агентство-страхования-вкладов.гражданская-информация.рф» — это якобы информационно-консультационный центр по защите прав граждан в АСВ. Представители компании называют ее дежурной организацией от правительства Москвы и обещают бесплатные консультации, якобы оплачиваемые из бюджета. Видимо, следующий шаг в этом направлении — появление сайта-двойника ЦБ, обещающего бесплатные отзывы лицензий у банков.