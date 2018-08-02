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КС обязал индексировать просроченные выплаты по судебным решениям
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КС обязал индексировать просроченные выплаты по судебным решениям 

RT на русском 11 часов назад
Об этом сообщает «Российская газета».
Закон «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» от 24 октября 1991 года предусматривал возможность применения индекса потребительских цен для индексации взысканных судом денежных сумм, но теперь он признан утратившим силу. Новый подход к законодательному регулированию таких ситуаций не сформирован, поэтому нет норм, которыми следует руководствоваться для расчёта индексации, отметил КС.
Отсутствие чёткого механизма позволяет судам ссылаться на пробел в правовом регулировании и отказывать в индексации, тогда как КС не раз указывал, что они не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы.
Помимо этого, отсутствие необходимого правового механизма не может приостанавливать реализацию конституционных прав и законных интересов граждан.
Индексацию ранее назначенных сумм суды обязаны проводить на основе официального индекса потребительских цен Федеральной службы государственной статистики.
Ранее «Реальное время» сообщало, что задолженность жителей Оренбургской области по состоянию на 31 марта 2018 года выросла до 33 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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