КС обязал индексировать просроченные выплаты по судебным решениям

Об этом сообщает «Российская газета».

Закон «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» от 24 октября 1991 года предусматривал возможность применения индекса потребительских цен для индексации взысканных судом денежных сумм, но теперь он признан утратившим силу. Новый подход к законодательному регулированию таких ситуаций не сформирован, поэтому нет норм, которыми следует руководствоваться для расчёта индексации, отметил КС.

Отсутствие чёткого механизма позволяет судам ссылаться на пробел в правовом регулировании и отказывать в индексации, тогда как КС не раз указывал, что они не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы.

Помимо этого, отсутствие необходимого правового механизма не может приостанавливать реализацию конституционных прав и законных интересов граждан.

Индексацию ранее назначенных сумм суды обязаны проводить на основе официального индекса потребительских цен Федеральной службы государственной статистики

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