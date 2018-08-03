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Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,32%
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Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,32% 

Investing.com Россия 11 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, финансов и технологий.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 снизился на 0,32%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции EDP Renovaveis (LS:EDPR), которые подорожали на 0,0900 п. (1,03%), закрывшись на отметке в 8,8000. Котировки J Martins (LS:JMT) выросли на 0,1150 п. (0,90%), завершив торги на уровне 12,8300. Бумаги The Navigator Company SA (LS:NVGR) выросли в цене на 0,0380 п. (0,78%), закрывшись на отметке 4,9040.
Лидерами падения стали акции Corticeira Amorim (LS:CORA), цена которых упала на 0,360 п. (3,28%), завершив сессию на отметке 10,600. Акции Galp Energia (LS:GALP) поднялись на 0,3150 п. (1,78%), закрывшись на уровне 17,4200, а Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) снизились в цене на 0,0033 п. (1,25%) и завершили торги на отметке 0,2617.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в плюсе (13), а котировки 10 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре потерял 0,37%, или 0,27, достигнув отметки $73,18 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,96%, или 0,66, до $68,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,43%, или 5,20, до отметки $1.225,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,08% до 1,1594, а котировки EUR/GBP повысились на 0,03%, достигнув отметки 0,8904.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 94,85.
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