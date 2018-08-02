Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,46%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, финансов и промышленности.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 снизился на 0,46%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции F.Rama (LS:RAMA), которые подорожали на 0,200 п. (2,00%), закрывшись на отметке в 10,200. Котировки J Martins (LS:JMT) выросли на 0,0700 п. (0,55%), завершив торги на уровне 12,7150. Бумаги Pharol SGPS SA (LS:PHRA) выросли в цене на 0,0010 п. (0,44%), закрывшись на отметке 0,2295.

Лидерами падения стали акции Corticeira Amorim (LS:CORA), цена которых упала на 0,360 п. (3,18%), завершив сессию на отметке 10,960. Акции Sonae SGPS SA (LS:YSO) поднялись на 0,0165 п. (1,67%), закрывшись на уровне 0,9725, а Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) снизились в цене на 0,0045 п. (1,67%) и завершили торги на отметке 0,2650.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 1,52%, или 1,10, достигнув отметки $73,49 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 2,10%, или 1,42, до $69,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,37%, или 4,50, до отметки $1.223,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,42% до 1,1611, а котировки EUR/GBP повысились на 0,26%, достигнув отметки 0,8906.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,39% до 94,83.