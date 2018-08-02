Ещё
Moody's улучшило прогноз по рейтингу банка «Русский стандарт»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Moody's улучшило прогноз по рейтингу банка «Русский стандарт» 

Прайм 11 часов назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам в национальной и иностранной валютах банка «Русский стандарт» до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.
Депозитные рейтинги банка при этом подтверждены на уровне «Caa2», базовая оценка кредитоспособности (BCA) и скорректированная BCA подтверждены на уровне «caa2». Moody's также подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне «Caa1».
Позитивное рейтинговое действие по отношению к банку «Русский стандарт» отражает «улучшение показателей качества активов и рентабельности банка», отмечается в релизе. В то же время, подтверждение рейтингов отражает сохраняющуюся слабость показателей капитализации банка и риски, связанные с аффилированными лицами.
Рейтинги могут быть повышены, если у банка будет отмечен прогресс в улучшении слабых показателей кредитоспособности, а также сокращении рисков, связанных с ассоциированными сторонами. Негативные рейтинговые действия возможны при неспособности банка поддерживать долгосрочный тренд на улучшение своих показателей платежеспособности.
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Ситуация с урожаем и экспортом зерна из РФ: соберем меньше, продадим дороже Ставки Центробанков останутся низкими АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Трансфин-М" на уровне "А-(RU)", прогноз развивающийся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение