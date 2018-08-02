Moody's улучшило прогноз по рейтингу банка «Русский стандарт»

Депозитные рейтинги банка при этом подтверждены на уровне «Caa2», базовая оценка кредитоспособности (BCA) и скорректированная BCA подтверждены на уровне «caa2». Moody's также подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне «Caa1».

Позитивное рейтинговое действие по отношению к банку «Русский стандарт» отражает «улучшение показателей качества активов и рентабельности банка», отмечается в релизе. В то же время, подтверждение рейтингов отражает сохраняющуюся слабость показателей капитализации банка и риски, связанные с аффилированными лицами.

Рейтинги могут быть повышены, если у банка будет отмечен прогресс в улучшении слабых показателей кредитоспособности, а также сокращении рисков, связанных с ассоциированными сторонами. Негативные рейтинговые действия возможны при неспособности банка поддерживать долгосрочный тренд на улучшение своих показателей платежеспособности.