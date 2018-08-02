Валютный рынок бывшего СССР: рубль отстаивает первенство

Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». За неделю с 26 июля по 2 августа валюты стран бывшего СССР показали смешанную динамику, пять из них укрепились к доллару, а четыре ослабли. Лидером роста оказался российский рубль (+0,84%), правда речь идет об официальном курсе ЦБ РФ на четверг, который был установлен еще в среду, и не учитывает последовавшую коррекцию рубля на МосБирже . Кроме того, укрепился молдавский лей (+0,59%), кыргызский сом (+0,14%), белорусский рубль (+0,05%) и грузинский лари (+0,04%). Рейтинг падения за неделю возглавила украинская гривна (-1,24%), за ней идет казахский тенге (-0,55%), узбекский сум и армянский драм (по -0,03%).

Пяти валютам удалось за неделю хоть не много, но прибавить к доллару, несмотря на то, что сам доллар рос. Индекс доллара DXY вырос за неделю с 94,2 п. до 94,9 п., или на 0,7%. Пара EUR/USD снизилась за это время с 1,1730 до 1,1620, или на 0,9%. Дополнительный импульс доллар приобрел по итогам завершившегося в среду заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США . На нем вполне ожидаемо ставка осталась неизменной. При этом сопроводительный пресс-релиз повысил уверенность рынков в том, что на оставшихся до конца года трех заседаниях американский регулятор дважды повысит ставку.

По оценкам Альпари, наблюдаемое ослабление украинской гривны объясняется одновременным влиянием сразу нескольких факторов. Среди них рост спроса на валюту со стороны импортеров, возмещение НДС и выплаты нерезидентам по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривнах. Характерно, что возмещение НДС давит на валютный рынок двумя путями. С одной стороны, часть полученных средств может непосредственно направляться на покупку валюты. С другой — получение экспортерами возмещения в гривне снижает необходимость заведения валютной выручки в страну и ее продажи для пополнения оборотных средств.

В то же время в более длительном временном горизонте на долгосрочные тренды гривны будет влиять конъюнктура мировых цен на основные статьи украинского экспорта, на черные металлы и аграрную продукцию. Уже в конце лета и начале осени активизируются экспортеры сельхозпродукции, что приведет к увеличению поступления валютной выручки и укреплению гривны. На стороне гривны играет и весьма вероятное поступление до конца года двух траншей кредита МВФ в сумме около $2 млрд Правда, для этого потребуется, чтобы украинские власти, решившие многострадальный вопрос с Антикоррупционным судом, выполнили еще одно требование согласованной с МВФ программы — повысили тарифы на газ для населения. Правда, начавшийся в стране электоральный цикл может этому помешать. Главные среднесрочные риски для курса гривны тоже находятся в сфере приближающихся выборов, которые могут спровоцировать власти на некоторые популистские ходы, на попытку подстегнуть доходы населения сверх того, что может позволить себе экономика, за счет печатного станка. Но пока такой, негативный сценарий развития событий, представляется не самым вероятным.

Еще одна новость с украинского валютного рынка: с 1 августа вступила в силу новая методика Нацбанка Украины (НБУ) по расчету официального курса гривны к доллару США. Официальный курс гривны к доллару теперь будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях «тод», «том» и «спот», которые в день расчета официального курса заключались на межбанке, и информация о которых предоставлялась в НБУ до 15:30 соответствующего рабочего дня. Новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых сильно отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки являются нерепрезентативными для их учета при расчете официального курса гривны к доллару. Сначала из имеющегося ряда сделок отсекаются все сделки, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются сделки, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на два стандартных отклонения. Расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения. Официальный курс будет публиковаться на сайте Национального банка до 16:00, то есть на два часа раньше, чем прежде.

Определенные изменения произошли и на валютном рынке Беларуси. В рамках проводимой в РБ работы по либерализации валютных отношений было отменено требование об обязательной продаже юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами РБ, части выручки в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

В условиях стабилизации ситуации в экономике и финансовой сфере, достижения сбалансированности спроса и предложения на белорусском валютном рынке Национальным банком в 2016–2017 годах принимались последовательные шаги по постепенному снижению размера обязательной продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования. В сентябре 2016 года данный норматив был уменьшен с 30% до 20%, в октябре 2017 года — до 10%. Поэтапное снижение размера обязательной продажи валютной выручки не оказало какого-либо негативного влияния на объем предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке со стороны субъектов хозяйствования.