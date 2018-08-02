Moody's повысило прогноз по рейтингам банка «Русский Стандарт» до «стабильного»

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Изменение прогноза рейтинга с «негативного» на «стабильный» отражает улучшение показателей качества активов и рентабельности банка», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, структура финансирования и ликвидная позиция банка стабильны.

Рейтинг банка может быть повышен, если будут замечены улучшения по слабым показателям кредитоспособности и сокращении рисков, связанных с ассоциированными сторонами, с одновременным улучшением качества активов, поддержкой показателей рентабельности и профилей финансирования и ликвидности.

Рейтинг банка может быть понижен в случае неспособности банка поддерживать долгосрочные тенденции на улучшение своих показателей платежеспособности.