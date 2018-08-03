НПФ «Будущее» предложил «Трасту» мировое соглашение по иску на 12,55 млрд рублей

«Кроме того, мы со своей стороны, насколько меня информировали, сделали предложение по урегулированию этого настоящего спора и данное предложение сейчас направлено и рассматривается, в том числе, руководством ответчика», — сказал представитель НПФ «Будущее».

Представитель НПФ «Будущее» пояснил журналистам, что речь идет именно о мировом соглашении.