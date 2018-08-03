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НПФ «Будущее» предложил «Трасту» мировое соглашение по иску на 12,55 млрд рублей
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НПФ «Будущее» предложил «Трасту» мировое соглашение по иску на 12,55 млрд рублей 

Rambler News Service 20 часов назад
НПФ «Будущее» Бориса Минца предложил банку «Траст» мировое соглашение по иску на 12,55 млрд рублей, передает корреспондент RNS из зала суда.
«Кроме того, мы со своей стороны, насколько меня информировали, сделали предложение по урегулированию этого настоящего спора и данное предложение сейчас направлено и рассматривается, в том числе, руководством ответчика», — сказал представитель НПФ «Будущее».
Представитель НПФ «Будущее» пояснил журналистам, что речь идет именно о мировом соглашении.
НПФ «Будущее» подал иск к банку «Траст» на 12,55 млрд рублей в октябре 2017 года. По мнению фонда, банк и группа его аффилированных лиц в период с 17 по 30 августа выкупили более 75% акций банка «ФК Открытие», что является основанием для обязательного выставления оферты другим держателям акций. НПФ «Будущее» владел на тот момент 4% акций банка ФК «Открытие».
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