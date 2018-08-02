Три НПФ группы «Будущее» подали иск на 8,7 млрд руб. к банку «Прайм финанс»

Негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие», «Телеком-союз» и управляющая компания «Конкорд управление активами» подали иск к банку «Прайм финанс» на 8,7 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно сайту, «Прайм финанс» — это «эмитент, посредством размещения облигаций которого осуществляется финансирование проектов группы компаний „O1 Group“» Бориса Минца. В частности, «Прайм финанс» эмитировала в 2013 году облигации на 11,7 млрд рублей с купонной ставкой 12% и погашением в 2021 году, однако компания допустила дефолт по этим облигациям, не выплатив купон в размере 620,4 млн рублей в связи с планируемой реструктуризацией условий выпуска облигаций.

Согласно материалам «Прайм финанс», компания в 2018 году неоднократно нарушала исполнение обязательств перед владельцами ее ценных бумаг.

По данным СПАРК, «Прайм финанс» принадлежит закрытому акционерному обществу «Глория», 100% акций которого владеет кипрская Florenterino Consulting Limited.