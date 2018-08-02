Ещё
Три НПФ группы «Будущее» подали иск на 8,7 млрд руб. к банку «Прайм финанс»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Три НПФ группы «Будущее» подали иск на 8,7 млрд руб. к банку «Прайм финанс» 

Rambler News Service 10 часов назад
Негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие», «Телеком-союз» и управляющая компания «Конкорд управление активами» подали иск к банку «Прайм финанс» на 8,7 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно сайту, «Прайм финанс» — это «эмитент, посредством размещения облигаций которого осуществляется финансирование проектов группы компаний „O1 Group“» Бориса Минца. В частности, «Прайм финанс» эмитировала в 2013 году облигации на 11,7 млрд рублей с купонной ставкой 12% и погашением в 2021 году, однако компания допустила дефолт по этим облигациям, не выплатив купон в размере 620,4 млн рублей в связи с планируемой реструктуризацией условий выпуска облигаций.
Согласно материалам «Прайм финанс», компания в 2018 году неоднократно нарушала исполнение обязательств перед владельцами ее ценных бумаг.
По данным СПАРК, «Прайм финанс» принадлежит закрытому акционерному обществу «Глория», 100% акций которого владеет кипрская Florenterino Consulting Limited.
Rambler News Service: последние новости
Белоруссия разместит гособлигации на Московской бирже до 2020 года ЦБ не считает проблемой наличие пакета акций ВТБ в собственности ФК «Открытие» Tesla обсуждает строительство завода в Германии и Нидерландах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение