Валютные торги: рубль усилил снижение к доллару и евро на опасениях новых санкций против РФ

Российский рубль падает к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи

Так, курс доллара США составил 63,39 руб., что на 34,5 коп. выше закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 73,61 руб., поднявшись на 10 коп. Бивалютная корзина также подорожала, «потяжелев» на 23,48 коп. — до 67,99 рубля.

По мнению экспертов, негативно на нацвалюте сказалась новость о том, что группа сенаторов США подготовила законопроект о введении новых санкций против России.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в этом документе предлагается ввести новые ограничительные меры, в том числе и против российского госдолга. Законопроект также предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.

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