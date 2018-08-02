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АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Трансфин-М» на уровне «А— (RU)», прогноз развивающийся
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Трансфин-М» на уровне «А— (RU)», прогноз развивающийся 

Прайм 10 часов назад
МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг лизинговой компании «Трансфин-М» на уровне «А— (RU)», изменив прогноз на «развивающийся», сообщает агентство в четверг.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ТрансФин-М» на уровне «А— (RU)», изменив прогноз на «развивающийся»…. Кредитный рейтинг «Трансфин-М» обусловлен умеренной оценкой собственной кредитоспособности и высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны НПФ «Благосостояние». Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в РФ. «Развивающийся» прогноз по кредитному рейтингу обусловлен планируемой НПФ «Благосостояние» продажей «ТрансФин-М» новому акционеру", — говорится в сообщении.
По мнению АКРА, дальнейшая динамика кредитного рейтинга будет определяться двумя сценариями. Так, позитивное рейтинговое действие возможно в случае продажи компании акционеру с более высоким кредитным качеством по сравнению с НПФ «Благосостояние» при одновременном сохранении высокой стратегической значимости «ТрансФин-М» для нового акционера. Кроме того, к улучшению рейтинга может привести пересмотр оценки риск-профиля в случае сохранения стабильного качества лизингового портфеля компании.
При этом негативное рейтинговое действие может быть совершено в случае, если новый акционер компании будет обладать заметно более низким кредитным качеством либо стратегическая значимость «ТрансФин-М» для него будет ниже.
Как отмечают аналитики, положительное влияние на рейтинг оказывает адекватная оценка бизнес-профиля, комфортный буфер абсорбции убытков в сочетании с адекватными возможностями по внутренней генерации капитала, а также улучшающееся качество лизингового портфеля. Диверсификация обязательств компании по источникам признается удовлетворительной: они сформированы примерно поровну кредитами банков и долговыми ценными бумагами. При этом сохраняется высокая зависимость фондирования от материнской организации.
"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2017 году выросла на 10,3%, до 1,6 миллиарда рублей.
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