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Венесуэла либерализует рынок валюты
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Венесуэла либерализует рынок валюты 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МЕХИКО, 2 авг — РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, имеющее всю полноту законодательной власти в стране, в четверг утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере, что фактически означает либерализацию рынка валюты.
Закон действовал в Венесуэле не первый год, а с 2003 года все валютные операции находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса «черного рынка», который в десятки раз отличается от официального обменного курса. В четверг на нелегальном рынке за доллар давали более 3,6 миллиона боливаров, а в официальной обменной системе DICOM — всего 114,5 тысячи.
"Этот закон может остановить катастрофу в экономике и сделать так, чтобы все генерируемые инвестиции направлялись на социальные программы, которые исполняет боливарианское правительство. Все доллары, которые получает государство, должны идти на социальные инвестиции", — приводит в своем микроблоге в Twitter учредительное собрание заявление своего председателя Диосдадо Кабельо.
Законопроект предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу. При этом предполагается, что курс боливара к доллару при свободном обращении выровняется и снизится относительно показателей «черного рынка».
С инициативой изменить законодательство в части оборота иностранной валюты для привлечения иностранных инвестиций выступил в конце июля президент Николас Мадуро. Тогда же он объявил о предстоящей с 20 августа деноминации национальной валюты, с который будут убраны сразу пять нулей.
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