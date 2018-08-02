Венесуэла либерализует рынок валюты

МЕХИКО, 2 авг — РИА Новости . Национальное учредительное собрание Венесуэлы, имеющее всю полноту законодательной власти в стране, в четверг утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере, что фактически означает либерализацию рынка валюты.

Закон действовал в Венесуэле не первый год, а с 2003 года все валютные операции находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса «черного рынка», который в десятки раз отличается от официального обменного курса. В четверг на нелегальном рынке за доллар давали более 3,6 миллиона боливаров, а в официальной обменной системе DICOM — всего 114,5 тысячи.

"Этот закон может остановить катастрофу в экономике и сделать так, чтобы все генерируемые инвестиции направлялись на социальные программы, которые исполняет боливарианское правительство. Все доллары, которые получает государство, должны идти на социальные инвестиции", — приводит в своем микроблоге в Twitter учредительное собрание заявление своего председателя Диосдадо Кабельо.

Законопроект предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу. При этом предполагается, что курс боливара к доллару при свободном обращении выровняется и снизится относительно показателей «черного рынка».