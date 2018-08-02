Банк непрофильных активов поможет вернуть деньги государству

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Создаваемый на основе банка «Траст» Банк непрофильных активов будет проводить взыскание активов с последующей максимизацией их стоимости. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24» рассказал его руководитель Александр Соколов. Он также сообщил планируемый объем активов банка.

— Президент-председатель правления банка «Траст» Александр Соколов. Александр Константинович, здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Расскажите пожалуйста о структуре и стратегии правления банка «плохих активов»: его задачи, форма правления, чем он будет отличаться, что будет нового?

— Поправлю, все-таки банк не «плохих», а непрофильных активов, там есть разные активы, в том числе и очень хорошие, лидеры индустрии в определенных отраслях. Среди основных задач создания банка я бы выделил две основных. Это взыскание тех активов, долги по которым были просрочены, активы, которые были признаны проблемными. Бенефициары должны отдать имущество, чтобы рассчитаться по этим долгам, то есть, во-первых, это функции взыскания. И вторая функция — это максимизация NPV (чистой текущей стоимости — прим. ред), добавленной стоимости тех активов, которые либо уже находятся на балансе банка непрофильных активов, либо будут переведены на баланс в результате взыскания активов. Соответственно, вторая функция — это максимизация их стоимости и их продаже на рынке.

То есть цели максимально экономические — обеспечить максимальный возврат денег государства, депозитов Банка России , которыми обеспечена сейчас пассивная часть баланса банка «Траст». То есть взыскание активов и максимизация их стоимости. И здесь есть три основных направления. Первое направление, как я уже сказал, это взыскание. Второе — это управление теми активами, которые есть или будут получены, повышение эффективности их деятельности, повышение их стоимости. И третье направление — это реализация, продажа на рынке, инвесторам, рыночным игрокам. Среди активов — строительные компании, доли в вагоностроительных компаниях, сельскохозяйственные предприятия и другие. Структура активов получилась очень многоплановой, до конца года будут собраны разные отраслевые компании, их все надо «причесывать», наводить порядок в управлении, финансовом менеджменте и продавать, возвращать деньги Банку России.

— Каков будет объем непрофильных активов под управлением банка? Звучали разные оценки, хотелось бы от вас услышать примерные цифры.

— До конца года это примерно 2,1–2,2 трлн рублей.

— Если говорить о спросе на эти активы, как вы будете строить модель их реализации?

— Спрос есть всегда, на любой актив. На любой товар есть купец. Это реальность. Спрос есть на все активы, даже при отрицательной стоимости, то есть когда долги предприятия превышают объем активов предприятия, имущество предприятия. То есть когда ты получаешь предприятие и остаешься должен больше, чем это предприятие имеет. Даже на такие активы есть покупатели, вопрос всегда в цене. Понятно, что задешево можно все быстро распродать. Наша задача — найти баланс между сроками и максимизацией стоимости.