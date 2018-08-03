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Минстрой разработал методику для определения IQ городов
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Минстрой разработал методику для определения IQ городов 

Газета.Ru 4 часа назад
Замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что Минстрой разработал предварительную методику для определения уровня городского IQ. Об этом пишет газета «Известия».
По его словам, для каждого города будет создан индивидуальный алгоритм присвоения индекса.
Он также отметил, что данным принцип «похож на нейронные сети».
Чибис добавил, что динамика уровня IQ города может влиять на объем государственной поддержки.
При этом индексы планируется ввести с 1 июля 2019 года.
Ранее сообщалось, что Минстрой планирует внести «умный город» в приоритетный проект.
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