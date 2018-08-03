Минстрой разработал методику для определения IQ городов

По его словам, для каждого города будет создан индивидуальный алгоритм присвоения индекса.

Он также отметил, что данным принцип «похож на нейронные сети».

Чибис добавил, что динамика уровня IQ города может влиять на объем государственной поддержки.

При этом индексы планируется ввести с 1 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Минстрой планирует внести «умный город» в приоритетный проект.