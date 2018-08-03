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Полицейские Мексики конфисковали партию наркотиков стоимостью $76 миллионов
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Полицейские Мексики конфисковали партию наркотиков стоимостью $76 миллионов 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В международном аэропорту Мехико сотрудники федеральной полиции конфисковали партию кристаллического метамфетамина. На черном рынке его стоимость составляет десятки миллионов долларов. Такие данные ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
Как уточняется, 120 килограммов кристаллического метамфетамина, спрятанного в упаковки с компьютерной техникой, было обнаружено в грузовом терминале международного аэропорта столицы страны. Наркотики следовали из города Сапопан в штате Халиско в пригород австралийского города Сидней. Их цена может превышать 76 миллионов долларов.
Нелегальный груз смогли обнаружить благодаря работе сотрудников кинологической службы, передает ТАСС.
По мнению властей, за отправкой наркотиков стоит наркокартель «Халиско — Новое поколение». Впервые он заявил о себе в 2010 году, а сейчас известен как один из самых мощных и жестоких в Мексике.
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