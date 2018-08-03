Китай продолжит реформу инвалютного управления

Пекин, 3 августа / Синьхуа / — Китайский регулятор иностранных валют заявил о готовности дальнейшей реформы инвалютного управления во втором полугодии 2018 года.

Страна готова упорядоченным образом сделать китайский юань конвертируемым по капитальным счетам и защищать интересы иностранных инвесторов, отмечается в заявлении, опубликованном в четверг по итогам телеконференции Государственного управления валютного контроля КНР.

Во втором полугодии текущего года страна намерена предоставить большее количество продуктов и инструментов для инвалютных сделок, расширить рыночный доступ как для отечественных, так и для зарубежных игроков, с тем, чтобы создать открытый и конкурентоспособный валютный рынок.

Большие усилия властями также будут приложены для повышения уровня торгово-инвестиционной либерализации, обеспечения качественного обслуживания по инвалютному управлению для первой Китайской международной импортной ярмарки в ноябре этого года, а также стабильного продвижения пилотных программ по инвалютному управлению в зонах свободной торговли и портах свободной торговли.

Вместе с этим, страна не ослабит усилия для предотвращения и нейтрализации серьезных рисков в инвалютной области, нанесет жестокий удар по ложным сделкам, теневому банкингу и нелегальным платформам валютных сделок.

Необходимо также гарантирование безопасности, ликвидности и повышения стоимости инвалютных резервов, говорится в заявлении. -0-