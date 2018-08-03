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Symantec объявил о массовом сокращении сотрудников
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Symantec объявил о массовом сокращении сотрудников 

Вести Экономика 3 августа 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 августа — «Вести. Экономика» Производитель антивирусного программного обеспечения сократит 8% сотрудников, чтобы повысить рентабельность бизнеса.
Фото: Wikimedia commons
Symantec снизил годовой прогноз по выручке, так как сделок у компании, занимающейся антивирусами, оказалось гораздо меньше, чем ожидалось. Кроме того, для повышения рентабельности, разработчик намерен сократить 8% своих сотрудников. В этом году акции компании упали примерно на 27%.
В компании проходит внутреннее расследование, связанное с бухгалтерской отчетностью. После того, как Symantec сообщила об этом, акции компании упали на 20%. Кроме того, разработчик сообщил, что расследование касается и последних финансовых результатов.
Symantec ожидает, что сокращение рабочей силы уменьшит расходы на $115 млн в год. «Мы ожидаем, что эти действия позволят частично выиграть в операционной прибыли в 2019 финансовом году и будут в полной мере влиять на финансовый год 2020», — заявил главный финансовый директор Symantec Ник Новиелло.
По последним данным, штат Symantec по всему миру насчитывал более 13 тыс. сотрудников. В результате сокращения рабочих мест лишатся около 1 тыс. человек.
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