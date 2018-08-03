Ночь кино. Ямальцам покажут бесплатно «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь» 

Фонд кино совместно с министерством культуры России 25 августа на всей территории страны проводит всероссийскую акцию «Ночь кино».
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте культуры, Ямал традиционно участвует в общероссийской акции. В этом году она пройдёт во всех муниципальных образованиях на 44 площадках — в кинотеатрах, клубах, библиотеках и музеях. В поселках Уренгой, Мужи и Тазовский кино покажут под открытым небом. В рамках акции состоятся киноконцерты с участием творческих коллективов, организуют выставки и игровые зоны.
Отметим, проведению данной акции предшествовало голосование жителей России, которые выбирали из предложенного перечня кинокартины для всеобщего показа. По результатам народного голосования наибольшее число голосов получили картины «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.