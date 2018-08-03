Потери западных стран от продэмбарго РФ составили $8,3 млрд в год

Потери зарубежных стран от введенного Россией четыре года назад продовольственного эмбарго могут составлять около 8,3 миллиарда долларов в год. Наиболее чувствительными санкции оказались для таких стран Евросоюза , как Польша, Австрия и Нидерланды. Они до принятия ограничительных мер были основными поставщиками сельхозпродукции в Россию.

Решение о введении продовольственного эмбарго было принято в 2014 году в ответ на санкции Запада. Под ограничения попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В список вошли овощи, фрукты, мясо и молочная продукция, рыба и морепродукты.

По сведениям Федеральной таможенной службы, в предшествовавшем санкциям 2013 году объем российского импорта продовольственной продукции, на поставки которой были введены ограничения, достиг 3,9 миллиона тонн. В деньгах — 8,3 миллиарда долларов. На основе этой статистики РИА Новости сделало расчеты возможного объема потерь, которые западные страны понесли от продовольственного эмбарго.

Наибольшая доля импорта в денежном выражении в 2013 году приходилась на мясную продукцию. На втором месте была молочная продукция, затем рыба и морепродукты, фрукты, орехи и овощи.